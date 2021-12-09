"Обозвали испанскими др***лами": после матча "Зальцбург" - "Севилья" возник международный скандал (видео)
Футболисты австрийского клуба не выбирали выражений во время празднования сенсационной победы.
Австрийский футбольный клуб "Ред Булл Зальцбург" попал в международный скандал, сообщает немецкое издание FUMS.
После победы над "Севильей" в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (1:0), футболисты австрийского клуба очень бурно праздновали победу в раздевалке. Видео опубликовано в официальном клубном твиттере.
Тем не менее, в сеть попала и менее цензурная версия празднования. Во время стрима, который вел автор единственного гола в матче Ноа Окафор, немецкие журналисты услышали выражение, которое переводится как "испанские дрочилы".
После публикации этого видео, австрийский клуб принес извинения всем болельщикам и игрокам "Севильи".
"В эмоциях от того, что было для нас таким выдающимся успехом, произнесены слова, которых не должно было быть. Сегодня мы играли с сильными и справедливыми соперниками, перед которыми искренне извиняемся за слова, сказанные на этом видео", — говорится в заявлении клуба.
Отметим, что испанский клуб никак не отреагировал ни на оскорбление, ни на извинение австрийского соперника.
По итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, "Зальцбург" набрал 10 очков и занял второе место в группе G. "Севилья", считавшаяся одним из фаворитов квартета, заняла только третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы.
Лига чемпионов УЕФА. Группа G
- "Лилль" — 11
- "Ред Булл Зальцбург" — 10
- "Севилья" — 6
- "Вольфсбург" — 5
Ранее Фокус рассказывал о том, что киевское "Динамо" проиграло "Бенфике" в последнем матче Лиги чемпионов УЕФА. Один из двух голов лиссабонского клуба забил воспитанник "Динамо" и нападающий сборной Украины Роман Яремчук.
Помимо "Севильи" третье место в группе заняла и "Барселона". Этот результат ударит по счетам каталонского футбольного клуба — "Барселона" потеряет десятки миллионов евро.