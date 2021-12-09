"Обозвали испанскими др***лами": после матча "Зальцбург" - "Севилья" возник международный скандал (видео)

Футболисты австрийского клуба не выбирали выражений во время празднования сенсационной победы.

Австрийский футбольный клуб "Ред Булл Зальцбург" попал в международный скандал, сообщает немецкое издание FUMS.

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После победы над "Севильей" в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (1:0), футболисты австрийского клуба очень бурно праздновали победу в раздевалке. Видео опубликовано в официальном клубном твиттере.

[ + – ] "Ред Булл Зальцбург" празднует победу над "Севильей"

Тем не менее, в сеть попала и менее цензурная версия празднования. Во время стрима, который вел автор единственного гола в матче Ноа Окафор, немецкие журналисты услышали выражение, которое переводится как "испанские дрочилы".

[ + – ] Альтернативная версия видео, на котором слышны оскорбления ФК "Севилья"

После публикации этого видео, австрийский клуб принес извинения всем болельщикам и игрокам "Севильи".

"В эмоциях от того, что было для нас таким выдающимся успехом, произнесены слова, которых не должно было быть. Сегодня мы играли с сильными и справедливыми соперниками, перед которыми искренне извиняемся за слова, сказанные на этом видео", — говорится в заявлении клуба.

[ + – ] "Ред Булл Зальцбург" извинился перед ФК "Севилья" Фото: Twitter

Отметим, что испанский клуб никак не отреагировал ни на оскорбление, ни на извинение австрийского соперника.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, "Зальцбург" набрал 10 очков и занял второе место в группе G. "Севилья", считавшаяся одним из фаворитов квартета, заняла только третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы.

Лига чемпионов УЕФА. Группа G

"Лилль" — 11 "Ред Булл Зальцбург" — 10 "Севилья" — 6 "Вольфсбург" — 5

Ранее Фокус рассказывал о том, что киевское "Динамо" проиграло "Бенфике" в последнем матче Лиги чемпионов УЕФА. Один из двух голов лиссабонского клуба забил воспитанник "Динамо" и нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

Помимо "Севильи" третье место в группе заняла и "Барселона". Этот результат ударит по счетам каталонского футбольного клуба — "Барселона" потеряет десятки миллионов евро.