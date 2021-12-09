UA
UA
Разделы
Материалы
Спорт

"Обозвали испанскими др***лами": после матча "Зальцбург" - "Севилья" возник международный скандал (видео)

89
Ред Булл Зальцбург Севилья: Лига чемпионов УЕФА
Фото: УЕФА | "Ред Булл Зальцбург" победил "Севилью" и попал в скандал

Футболисты австрийского клуба не выбирали выражений во время празднования сенсационной победы.

Австрийский футбольный клуб "Ред Булл Зальцбург" попал в международный скандал, сообщает немецкое издание FUMS.

После победы над "Севильей" в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (1:0), футболисты австрийского клуба очень бурно праздновали победу в раздевалке. Видео опубликовано в официальном клубном твиттере.

"Ред Булл Зальцбург" празднует победу над "Севильей"

Тем не менее, в сеть попала и менее цензурная версия празднования. Во время стрима, который вел автор единственного гола в матче Ноа Окафор, немецкие журналисты услышали выражение, которое переводится как "испанские дрочилы".

Альтернативная версия видео, на котором слышны оскорбления ФК "Севилья"

После публикации этого видео, австрийский клуб принес извинения всем болельщикам и игрокам "Севильи".

"В эмоциях от того, что было для нас таким выдающимся успехом, произнесены слова, которых не должно было быть. Сегодня мы играли с сильными и справедливыми соперниками, перед которыми искренне извиняемся за слова, сказанные на этом видео", — говорится в заявлении клуба.

ФК "Ред Булл Зальцбург" извинился перед ФК "Севилья"
"Ред Булл Зальцбург" извинился перед ФК "Севилья"
Фото: Twitter

Отметим, что испанский клуб никак не отреагировал ни на оскорбление, ни на извинение австрийского соперника.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, "Зальцбург" набрал 10 очков и занял второе место в группе G. "Севилья", считавшаяся одним из фаворитов квартета, заняла только третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы.

Лига чемпионов УЕФА. Группа G

  1. "Лилль" — 11
  2. "Ред Булл Зальцбург" — 10
  3. "Севилья" — 6
  4. "Вольфсбург" — 5

Ранее Фокус рассказывал о том, что киевское "Динамо" проиграло "Бенфике" в последнем матче Лиги чемпионов УЕФА. Один из двух голов лиссабонского клуба забил воспитанник "Динамо" и нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

Помимо "Севильи" третье место в группе заняла и "Барселона". Этот результат ударит по счетам каталонского футбольного клуба — "Барселона" потеряет десятки миллионов евро.