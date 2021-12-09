"Обізвали іспанськими др***лами": після матчу "Зальцбург" — "Севілья" виник міжнародний скандал (відео)

Футболісти австрійського клубу не добирали виразів під час відзначення сенсаційної перемоги.

Австрійський футбольний клуб "Ред Булл Зальцбург" потрапив до міжнародного скандалу, повідомляє німецьке видання FUMS.

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Після перемоги над "Севільєю" в матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА (1:0), футболісти австрійського клубу дуже бурхливо святкували перемогу в роздягальні. Відео опубліковане в офіційному клубному твіттері.

[ + – ] "Ред Булл Зальцбург" святкує перемогу над "Севільєю"

Тим не менш, у мережу потрапила менш цензурна версія святкування. Під час стриму, який вів автор єдиного гола в матчі Ноа Окафор, німецькі журналісти почули вираз, який перекладається як "іспанські дрочили".

[ + – ] Альтернативна версія відео, на якому чути образи ФК "Севілья"

Після публікації цього відео австрійський клуб вибачився перед усіма вболівальниками та гравцями "Севільї".

"В емоціях від того, що було для нас таким видатним успіхом, вимовлені слова, яких не мало бути. Сьогодні ми грали з сильними та справедливими суперниками, перед якими щиро вибачаємось за слова, сказані на цьому відео", — йдеться в заяві клубу.

[ + – ] "Ред Булл Зальцбург" вибачився перед ФК "Севілья" Фото: Twitter

Зазначимо, що іспанський клуб ніяк не відреагував ні на образу, ні на вибачення австрійського суперника.

За підсумками групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, "Зальцбург" набрав 10 очок і посів друге місце в групі G. "Севілья", яка вважалася одним із фаворитів квартету, посіла лише третє місце та продовжить боротьбу в Лізі Європи.

Ліга чемпіонів УЄФА. Група G

"Лілль" — 11 "Ред Булл Зальцбург" — 10 "Севілья" — 6 "Вольфсбург" — 5

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" програло "Бенфіці" в останньому матчі Ліги чемпіонів УЄФА. Один із двох голів лісабонського клубу забив вихованець "Динамо" та нападник збірної України Роман Яремчук.

Крім "Севільї", третє місце в групі посіла й "Барселона". Цей результат вдарить по рахунка каталонського футбольного клубу — "Барселона" втратить десятки мільйонів євро.