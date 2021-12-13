Роналду та Мессі не зустрінуться. Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

З другої спроби УЄФА вдалося визначити пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

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Через технічний форс-мажор результати першого сьогоднішнього жеребкування було скасовано. Під час повторного жеребті, порівняно з першим, незмінною залишилася лише одна пара: "Челсі" — "Лілль".

А ось дуелі Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі в 1/8 фіналу не буде: "Манчестер Юнайтед" отримав у суперники "Атлетіко", а ПСЖ зіграє проти "Реала".

Прихильним було жеребкування до "Бенфіки" українця Романа Яремчука. Замість "Реала" португальський клуб отримав у суперники амстердамський "Аякс".

Ліга Чемпіонів УЄФА. Жеребкування 1/8 фіналу «Зальцбург» — «Баварія» «Спортінг» — «Манчестер Сіті» «Бенфіка» — «Аякс» «Челсі» — «Лілль» «Атлетіко» — «Манчестер Юнайтед» «Вільярреал» — «Ювентус» «Інтер» — «Ліверпуль» ПСЖ — «Реал»

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 15-16 та 22-23 лютого 2022 року. Зустрічі у відповідь відбудуться 8-9 і 15-16 березня.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні не діє правило виїзного гола: у разі, якщо за підсумками двох матчів рахунок у протистоянні буде рівним, перевага голів, забитих на виїзді, більше не діє. За таких обставин суперникам доведеться грати два овертайми та за необхідності пробивати 11-метрові удари.

Україну в груповому етапі Ліги чемпіонів представляли два клуби: київське "Динамо" та донецький "Шахтар". Кияни посіли останнє місце у групі, де їхніми суперниками були "Баварія", "Бенфіка" та "Барселона". "Шахтар" також фінішував останнім у групі, де їм протистояли "Реал", "Інтер" і "Шериф".

Раніше Фокус розповідав про скандал, який виник після матчу групового етапу "Зальцбург" — "Севілья". Австрійський клуб оформив вихід у плей-оф і дуже бурхливо святкував цю подію у роздягальні. На одному з відео прозвучала образа іспанських футболістів.