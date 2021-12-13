Конец карьеры. Серхио Агуэро в среду объявит об уходе из футбола

Серхио Агуэро решил повесить бутсы на гвоздь спустя менее чем полгода после своего возвращения в испанскую Ла-Лигу.

В среду бывшая звезда "Манчестер Сити", 33-летний Серхио Агуэро, объявит о завершении карьеры. После переезда в "Барселону" аргентинец провел за каталонский клуб только 5 матчей, из-за травм и проблем со здоровьем. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Во время своего, судя по всему, последнего матча за "блауграна", 30 октября, Агуэро после вынужденной замены доставили прямиком в больницу, поскольку он чувствовал "дискомфорт в груди".

Хотя карьера в "Барселоне" не задалась, Агуэро все же входит в список выдающихся игроков за всю историю футбола. В послужном списке аргентинского нападающего 427 голов в 786 матчах.

Начинал он в "Индепендьенте", после чего перебрался в мадридский "Атлетико", в составе которого в 2010-м выиграл Лигу Европы и, в общей сложности, забил 101 гол в 234 встречах. Его игра привлекла скаутов "Манчестер Сити", который впоследствии приобрел нападающего за 44,5 млн евро. За 10 лет выступлений в клубе аргентинец стал одной из легенд АПЛ.

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Прошлым летом он завершил выступления в "Сити" с 260 голами в 390 матчах, что стало клубным рекордом. К слову, на его счету еще 16 хет-триков за "Сити".

В АПЛ он забил 184 гола, что также стало рекордом для иностранцев Английского чемпионата. На девять мячей от Аруэро отстает Тьерри Анри, бывший форвард сборной Франции и лондонского "Арсенала".

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