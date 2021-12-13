Кінець кар'єри. Серхіо Агуеро в середу оголосить про відхід із футболу

Серхіо Агуеро вирішив повісити бутси на цвях менш ніж через півроку після свого повернення в іспанську Ла-Лігу.

У середу колишня зірка "Манчестер Сіті", 33-річний Серхіо Агуеро, оголосить про завершення кар'єри. Після переїзду до "Барселони" аргентинець провів за каталонський клуб лише 5 матчів, через травми та проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Під час свого, судячи з усього, останнього матчу за "блауграна", 30 жовтня, Агуеро після вимушеної заміни доставили прямо до лікарні, оскільки він відчував "дискомфорт у грудях".

Хоча кар'єра в "Барселоні" не задалася, Агуеро все ж таки входить до списку видатних гравців за всю історію футболу. У послужному списку аргентинського нападника 427 голів у 786 матчах.

Починав він в "Індепендьєнте", після чого перебрався до мадридського "Атлетіко", у складі якого у 2010-му виграв Лігу Європи та, загалом, забив 101 гол у 234 зустрічах. Його гра привабила скаутів "Манчестер Сіті", який згодом придбав нападника за 44,5 млн євро. За 10 років виступів у клубі аргентинець став однією з легенд АПЛ.

[ + – ] Усі 200 голів аргентинця за "Сіті"

Минулого літа він завершив виступи в "Сіті" з 260 голами у 390 матчах, що стало клубним рекордом. До речі, на його рахунку ще 16 хет-триків за "Сіті".

В АПЛ він забив 184 голи, що також стало рекордом для іноземців Англійського чемпіонату. На дев'ять м'ячів від Аруеро відстає Тьєррі Анрі, колишній форвард збірної Франції та лондонського "Арсеналу".

Раніше Фокус повідомляв, що клуб Ріната Ахметова не став продовжувати контракт із бразильцем Марлосом, який цього сезону приніс у клубну скарбницю €15,64 млн. Саме його вихід на заміну в матчі-кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Монако" став переломним у невдалому поєдинку.