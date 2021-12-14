Украинец Коваленко – среди лучших в матче против "Ромы" (видео)

25-летний полузащитник "Специи" продемонстрировал хорошие статистические показатели в матче против команды Жозе Моуриньо.

В 17-м туре итальянской Серии А "Рома" в домашней встрече со "Специей" оказалась сильнее — игра завершилась со счетом 2:0. В стартовом составе гостевой команды на поле вышел игрок украинской сборной Виктор Коваленко, он отыграл 53 минуты. Об этом сообщает Канал 24.

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Первый мяч уже на 6-й минуте встречи за римлян забил английский латераль Крис Смоллинг, второй гол на счету бразильца Рожера Ибаньеса, на 56-й минуте.

[ + – ] Рома - Специя - 2:0. Обзор матча и видео голов

"Рома" забила гол после того, как тренер гостей Тиагу Мотта решил повлиять на ход игры с помощью замен. Заменил он как раз Виктора Коваленко. Однако такая попытка усилить игру не помогла, уже спустя три минуты "Специя" пропустила второй мяч, со стандартного положения. Гости принялись атаковать и даже отличились в воротах хозяев, но гол отменили по причине офсайда.

Оценки за матч "Рома" — "Специя"

В активе 25-летнего украинца в этом матче 53 касания мяча, 35 его пассов были точными (81%), также он выиграл 4 из 5 единоборств, один раз перехватывал мяч и один раз отбирал.

По количеству успешных технико-тактических действий Коваленко стал третьим в составе своей команды. По оценке портала SofaScore, это 6.9.

В текущем сезоне украинский хавбек отыграл 11 матчей, на его счету один гол и два ассиста. После этой победы "волки" с 28 очками занимают шестую строчку в турнирной таблице, "Специю" же от "Дженоа", которая находится в зоне вылета, отделяют только два очка.

Ранее Фокус сообщал, что еще один игрок сборной Украины может продолжить свою карьеру за рубежом. Динамовец Виталий Миколенко может стать фулбеком английского "Эвертона" уже этой зимой. О сумме возможного трансфера пока не сообщается, но Transfermarkt.com оценивает футболиста в 17 млн евро.