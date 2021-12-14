Українець Коваленко – серед найкращих у матчі проти "Роми" (відео)

За кількістю успішних техніко-тактичних дій Коваленко став третім у складі своєї команди. Портал SofaScore оцінив це на 6.9.

У 17-му турі італійської Серії А "Рома" у домашній зустрічі зі "Спецією" виявилася сильнішою, 2:0. У стартовому складі гостьової команди на поле вийшов гравець української збірної Віктор Коваленко, він відіграв 53 хвилини. Про це повідомляє канал 24.

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Перший м'яч уже на 6-й хвилині зустрічі за римлян забив англійський латераль Кріс Смоллінг, другий гол на рахунку бразильця Рожера Ібаньєса, на 56-й хвилині.

"Рома" забила гол після того, як тренер гостей Тьяго Мотта вирішив вплинути на перебіг гри за допомогою замін. Замінив він якраз Віктора Коваленка. Однак, така спроба посилити гру не допомогла, вже через три хвилини "Спеція" пропустила другий м'яч зі стандартного положення. Гості взялися атакувати і навіть відзначилися у воротах господарів, але гол скасували через офсайд.

Оцінки за матч

В активі 25-річного українця в цьому матчі 53 торкання м'яча, 35 його пасів були точними (81%), також він виграв 4 з 5 єдиноборств, один раз перехоплював м'яч та один раз відбирав.

За кількістю успішних техніко-тактичних дій Коваленко став третім у складі своєї команди. За оцінкою порталу SofaScore, це 6.9.

У цьому сезоні український хавбек відіграв 11 матчів, на його рахунку один гол і два асисти. Після цієї перемоги "вовки" з 28 очками посідають шостий рядок у турнірній таблиці, "Спецію" ж від "Дженоа", який в зоні вильоту, відокремлюють лише два очки.

Раніше Фокус повідомляв, що ще один гравець збірної України може продовжити кар'єру за кордоном. Динамівець Віталій Миколенко може стати фулбеком англійського "Евертона" вже цієї зими. Про суму можливого трансферу поки не повідомляється, але Transfermarkt.com оцінює футболіста в 17 млн євро.