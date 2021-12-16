"Australian Open может стать последней точкой". Теннисист Стаховский анонсировал завершение карьеры

35-летний спортсмен хочет сконцентрироваться на бизнесе и семье.

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о желании завершить игровую карьеру. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в Киеве.

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По словам 35-летнего теннисиста, он решил прекратить выступления за сборную Украины, которой отдал 16 лет и пока продолжить одиночную карьеру, но отметил, что турнир "Большого Шлема" Australian Open, который состоится в январе 2022 года, скорее всего, будет для него последним в качестве игрока.

"16 лет в команде — это достаточно долгий период. Эмоционально в последние недели мне было сложно, потому что целей, которые мы ставили, мы так и не достигли. Мне не удалось выйти со сборной Украины в Мировую группу Кубка Дэвиса. Надеюсь, что при лидерстве Ильи Марченко это у команды получится. Мое решение прекратить выступать за сборную не основано на физическом состоянии, оно было больше эмоциональным. Мне было приятно быть частью такой команды. Возможно, мой уход добавит команде счастья и они смогут преодолеть тот барьер, к которому мы подходили 4 раза, но пройти дальше нам не удавалось — это плей-офф Мировой группы", — объяснил Сергей Стаховский.

При этом, теннисист отметил, что не завершает профессиональную карьеру прямо сейчас, но это может случиться уже в январе 2022 года.

"Безусловно, это не означает, что я завершаю сольную карьеру, как и парную, но это решение уже тоже недалеко. Физически я способен играть дальше, но есть некоторые моменты, связанные с моей семьей. Такое количество времени, которое я провожу на соревнованиях заграницей, нелегко дается моей семье. Поэтому, для меня сейчас важным моментом является мое присутствие рядом с семьей, помочь супруге воспитывать троих детей. Это нелегкое занятие. Параллельно с этим у меня есть несколько проектов, которыми нужно заниматься. Несколько лет развивается проект вина, есть проект развития спортивных площадок и мастер-классов для детей. Все эти вещи мне хочется развивать. Есть еще мультиспортивный проект, который должен помочь нашим спортсменам лучше готовиться к Олимпийским играм. Так что, может быть так, что "Australian Open" будет конечной точкой моей сольной карьеры", — сказал Стаховский.

За всю свою профессиональную карьеру Сергей Стаховский выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде, а в рейтинге доходил до 31-й позиции. В 2013 году украинцу удалось обыграть швейцарца Роджера Федерера во втором круге "Уимблдона".

В феврале 2021 года Фокус рассказывал, что Сергей Стаховский обыграл российского соперника на турнире Great Ocean Road Open в Мельбурне.