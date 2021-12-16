"Australian Open може стати останньою точкою". Тенісист Стаховський анонсував завершення кар'єри

35-річний спортсмен хоче сконцентруватися на бізнесі та сім'ї.

Український тенісист Сергій Стаховський розказав про бажання завершити ігрову кар'єру. Про це спортсмен заявив на пресконференції в Києві.

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За словами 35-річного тенісиста, він вирішив припинити виступи за збірну України, якій віддав 16 років, і поки що продовжить одиночну кар'єру, але зазначив, що турнір "Великого Шолому" Australian Open, який відбудеться в січні 2022 року, швидше за все, буде для нього останнім як для гравця.

"16 років у команді — це досить довгий період. Емоційно в останні тижні мені було складно, тому що цілей, які ми ставили, ми так і не досягли. Мені не вдалося вийти зі збірної України до Світової групи Кубка Девіса. Сподіваюся, що за лідерства Іллі Марченко це команді вдасться. Моє рішення припинити виступати за збірну не базується на фізичному стані, воно було більше емоційним. Мені було приємно бути частиною такої команди. Можливо, мій відхід додасть команді щастя, і вони зможуть подолати той бар'єр, до якого ми підходили 4 рази, але пройти далі нам не вдавалося — це плей-офф Світової групи", — пояснив Сергій Стаховський.

При цьому тенісист зазначив, що не завершує професійну кар'єру прямо зараз, але це може статися вже в січні 2022 року.

"Безумовно, це не означає, що я завершую сольну кар'єру, як і парну, але це рішення вже теж недалеко. Фізично я здатний грати далі, але є деякі моменти, пов'язані з моєю сім'єю. Така кількість часу, яку я проводжу на змаганнях закордоном, нелегко дається моїй сім'ї, тому для мене зараз важливим моментом є моя присутність поряд із сім'єю, допомогти дружині виховувати трьох дітей. Це нелегке заняття. Паралельно з цим маю кілька проєктів, якими потрібно займатися. Кілька років розвивається проєкт вина, є проєкт розвитку спортивних майданчиків і майстер-класів для дітей. Усі ці речі мені хочеться розвивати. Є ще мультиспортивний проєкт, який повинен допомогти нашим спортсменам краще готуватися до Олімпійських ігор. Так що, можливо, що "Australian Open" буде кінцевою точкою моєї сольної кар'єри", — сказав Стаховський.

За всю свою професійну кар'єру Сергій Стаховський виграв чотири турніри ATP в одиночному розряді, а в рейтингу сягав 31-ї позиції. У 2013 році українцю вдалося обіграти швейцарця Роджера Федерера в другому колі "Вімблдону".

У лютому 2021 року Фокус розповідав, що Сергій Стаховський обіграв російського суперника на турнірі Great Ocean Road Open у Мельбурні.