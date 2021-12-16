Украинский вратарь "Реала" Лунин в третий раз заразился Covid-19

22-летний голкипер сдал позитивный тест вместе с лидерами команды.

Лидер текущего розыгрыша чемпионата Испании, футбольный клуб "Реал" Мадрид, столкнулся со вспышкой коронавируса, сообщает испанское издание Marca.

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По информации издания, в среду вечером положительный тест на Covid-19 сдали Марсело и Лука Модрич. Сегодня же вирус подтвердился у украинского голкипера Андрея Лунина, Марко Асенсио, Гарета Бэйла и Родриго. Все они точно не сыграют против "Кадиса" в ближайшее воскресенье. Помимо футболистов коронавирус был выявлен у Давиде Анчелотти, ассистента главного тренера команды Карло Анчелотти.

Вместе с тем, мадридский "Реал" не обращается в Ла Лигу с просьбой перенести матч, поскольку у них есть 13 здоровых футболистов и возможность привлечь дополнительный резерв из молодежного состава.

Отметим, что Андрей Лунин в третий раз заражается коронавирусом за последний календарный год. Первый случай произошел в октябре 2020 года, перед товарищеским матчем сборной Украины против Франции (1:7). Второй положительный тест на Covid-19 Андрей Лунин сдал в конце августа текущего года. Вакцинирован ли голкипер, на данный момент, не сообщается.

Ранее Фокус рассказывал, что Андрей Лунин был близок к тому, чтобы сменить клуб. Вратарем интересовался французский "Лилль", который не может найти замену ушедшему в "Челси" Эдгару Менди.

Андрей Лунин стал футболистом "Реала" в 2018 году, перейдя в мадридский клуб из луганской "Зари". По данным ресурса Transfermarkt.com, тогда луганский клуб заработал на переходе футболиста 8,5 миллионов евро. Нынешняя трансферная стоимость Лунина оценивается в 3 миллиона евро.