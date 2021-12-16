Український воротар "Реала" Лунін утретє заразився Covid-19

22-річний голкіпер отримав позитивний тест разом із лідерами команди.

Лідер поточного розіграшу чемпіонату Іспанії, футбольний клуб "Реал" Мадрид зіткнувся зі спалахом коронавірусу, повідомляє іспанське видання Marca.

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За інформацією видання, у середу ввечері позитивний тест на Covid-19 отримали Марсело та Лука Модрич. Сьогодні ж вірус підтвердився в українського голкіпера Андрія Луніна, Марко Асенсіо, Гарета Бейла та Родріго. Усі вони точно не зіграють проти "Кадісу" найближчої неділі. Крім футболістів, коронавірус був зафіксований у Давида Анчелотті, асистента головного тренера команди Карло Анчелотті.

Разом із тим, мадридський "Реал" не звертається до Ла Ліги з проханням перенести матч, оскільки у них є 13 здорових футболістів і можливість залучити додатковий резерв із молодіжного складу.

Зазначимо, що Андрій Лунін втретє заражається коронавірусом за останній календарний рік. Перший випадок стався у жовтні 2020 року перед товариським матчем збірної України проти Франції (1:7). Другий позитивний тест на Covid-19 Андрій Лунін отримав наприкінці серпня цього року. Чи вакцинований голкіпер наразі не повідомляється.

Раніше Фокус розповідав, що Андрій Лунін був близьким до того, щоб змінити клуб. Воротарем цікавився французький "Лілль", який не може знайти заміну Едгару Менді, котрий пішов у "Челсі".

Андрій Лунін став футболістом "Реала" в 2018 році, перейшовши в мадридський клуб із луганської "Зорі". За даними ресурсу Transfermarkt.com, тоді луганський клуб заробив на переході футболіста 8,5 мільйонів євро. Цьогорічна трансферна вартість Луніна оцінюється в 3 мільйони євро.