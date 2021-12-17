Доигрался: футболиста загребского "Динамо" удалили за неправильное исполнение пенальти (видео)

В матче чемпионата Хорватии арбитры приняли беспрецедентное решение.

Матч чемпионата Хорватии по футболу между командами "Динамо" (Загреб) — "Искра" ознаменовался курьезным событием, сообщает издание Foоtball.ua.

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На 88-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота соперника столичного клуба и удалил голкипера "Искры". Приговор судьи взялся исполнять Бруно Петкович. Футболист "Динамо" реализовал попытку, но арбитр зафиксировал нарушение правил, поскольку игрок подошел к мячу пешком, а перед ударом сделал еще и дополнительную паузу. За это рефери показал ему желтую карточку, которая для Петковича стала второй в матче.

[ + – ] Арбитр удалил игрока "Динамо" Загреб за неправильное исполнение пенальти

Сам матч завершился победой "Динамо" Загреб со счетом 2:0: даже несмотря на удаление, команда смогла вдесятером забить второй мяч.

В турнирной таблице чемпионата Хорватии "Динамо" Загреб занимает только второе место — они уступают лидеру, "Осиеку", два очка. Отметим, что в высшей лиге хорватского чемпионата играет только 10 клубов.

"Динамо" Загреб не смогло попасть в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА: в последнем раунде квалификации хорватский клуб был остановлен молдавским "Шерифом", который возглавляет Юрий Вернидуб. К слову, "Шериф" стал соперником донецкого "Шахтера" по группе и смог финишировать третьим, гарантировав себе участие в плей-офф Лиги Европы.

В Лиге Европы загребский клуб смог преодолеть стадию группового этапа и в 1/16 будет играть против испанской "Севильи".

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