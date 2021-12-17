Догрався: футболіста загребського "Динамо" вилучили за неправильне виконання пенальті (відео)

У матчі чемпіонату Хорватії арбітри ухвалили безпрецедентне рішення.

Матч чемпіонату Хорватії з футболу між командами "Динамо" (Загреб) — "Іскра" відзначився курйозною подією, повідомляє видання Foоtball.ua.

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На 88-й хвилині матчу арбітр призначив пенальті у ворота суперника столичного клубу та вилучив голкіпера "Іскри". Вирок судді взявся виконувати Бруно Петкович. Футболіст "Динамо" реалізував спробу, але арбітр зафіксував порушення правил, оскільки гравець підійшов до м'яча пішки, а перед ударом зробив ще додаткову паузу. За це рефері показав йому жовту картку, яка для Петковича стала другою в матчі.

[ + – ] Арбітр видалив гравця "Динамо" Загреб за неправильне виконання пенальті

Сам матч завершився перемогою "Динамо" Загреб із рахунком 2:0: навіть незважаючи на вилучення, команда змогла вдесятьох забити другий м'яч.

У турнірній таблиці чемпіонату Хорватії "Динамо" Загреб посідає лише друге місце — вони поступаються лідеру, "Осієку", два очки. Зазначимо, що у вищій лізі хорватського чемпіонату грає лише 10 клубів.

"Динамо" Загреб не змогло потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА: в останньому раунді кваліфікації хорватський клуб було зупинено молдавським "Шерифом", який очолює Юрій Вернидуб. До речі, "Шериф" став суперником донецького "Шахтаря" у групі та зміг фінішувати третім, гарантувавши собі участь у плей-оф Ліги Європи.

У Лізі Європи загребський клуб зміг подолати стадію групового етапу і в 1/16 гратиме проти іспанської "Севільї".

Раніше Фокус розповідав про футболіста "Фенербахче", який хотів поцілувати емблему клубу на футболці, але не зміг знайти її. В усьому винен третій комплект форми від технічного партнера, який не передбачає розміщення клубного логотипу.