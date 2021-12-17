Футболист "Шахтера" Мампасси перешел в московский "Локомотив" (фото)

18-летний футболист подписал пятилетний контракт с российским клубом.

Московский "Локомотив" объявил о переходе 18-летнего украинского футболиста Марка Мампасси. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

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Футболист, в последнее время выступавший на правах аренды за "Мариуполь", подписал с "Локомотивом" контракт сроком на пять лет. Он является воспитанником донецкого "Шахтера" и играл в юношеских командах донецкого клуба. Кроме того, Мампасси играл за сборную Украины U-17 и U-19.

"Воспитанник академии "Шахтера", защитник "Мариуполя" Марк Мампасси подписал контракт с ФК "Локомотив". Соглашение рассчитано на 5 лет. У этого парня большие перспективы, желание расти и уверенность в своих силах. Желаю Марку удачи", — написал агент футболиста Вадим Шаблий, который сопроводил пост фотографией на фоне трибун московского стадиона "Локомотив".

[ + – ] Марк Мампасси - игрок ФК "Локомотив" Москва

Любопытно, что в комментариях к посту один из пользователей возмутился, что агент удаляет комментарии негативного содержания.

[ + – ] Пользователи обратили внимание, что агент Марка Мампасси удаляет негативные комментарии Фото: Скриншот

Отметим, что это не первый случай, когда футболисты "Шахтера" переходят в российские клубы, несмотря на войну на Донбассе. Зимой 2019 года Ярослав Ракицкий стал игроком петербургского "Зенита". Сообщалось, что за этот переход донецкий клуб получил около 10 миллионов евро.

Летом того же года в московское "Динамо" перешел еще один защитник "Шахтера" — Иван Ордец. После подписания контракта с новым клубом, Ордец заявил, что российский чемпионат интереснее и зрелищнее украинского. И Ярослав Ракицкий, и Иван Ордец после переходов в российские клубы перестали получать вызовы в национальную сборную Украины.

В июле 2021 года Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины, отметив, что всегда ждал вызов в национальную команду.