Футболіст "Шахтаря" Мампассі перейшов у московський "Локомотив" (фото)

18-річний футболіст підписав п'ятирічний контракт з російським клубом

Московський "Локомотив" оголосив про перехід 18-річного українського футболіста Марка Мампассі. Про це повідомляється на офіційному сайті московського клубу.

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Футболіст, який останнім часом виступав на правах оренди за "Маріуполь", підписав з "Локомотивом" контракт терміном на п'ять років. Він є вихованцем донецького "Шахтаря" та грав у юнацьких командах донецького клубу. Крім того, Мампассі грав за збірну України U-17 та U-19.

"Вихованець академії "Шахтаря", захисник "Маріуполя" Марк Мампассі підписав контракт з ФК "Локомотив". Угода розрахована на 5 років. У цього хлопця великі перспективи, бажання зростати та впевненість у своїх силах. Бажаю Марку удачі", — написав агент футболіста Вадим Шаблій, який супроводжував пост фотографією на тлі трибун московського стадіону "Локомотив".

[ + – ] Марк Мампассі — гравець ФК "Локомотив" Москва

Цікаво, що в коментарях до посту один із користувачів обурився, що агент видаляє коментарі негативного змісту.

[ + – ] Користувачі звернули увагу, що агент Марка Мампассі видаляє негативні коментарі. Фото: Скриншот

Зазначимо, що це не перший випадок, коли футболісти "Шахтаря" переходять до російських клубів, попри війну на Донбасі. Взимку 2019 року Ярослав Ракицький став гравцем петербурзького "Зеніту". Повідомлялося, що за цей перехід донецький клуб одержав близько 10 мільйонів євро.

Влітку того ж року до московського "Динамо" перейшов ще один захисник "Шахтаря" — Іван Ордець. Після підписання контракту з новим клубом, Ордець заявив, що російський чемпіонат цікавіший і видовищніший за український. І Ярослав Ракицький, і Іван Ордець після переходів до російських клубів перестали отримувати виклики до національної збірної України.

У липні 2021 року Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України, зазначивши, що завжди чекав на виклик до національної команди.