"Федерер, Надаль и Маррей получили по бутылке". Теннисист Стаховский рассказал о винодельном бизнесе

По словам украинца, его продукт пользуется популярностью среди профессиональных игроков.

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем бизнесе. 35-летний игрок несколько лет назад занялся производством вина и на недавней пресс-конференции рассказал о том, как продвигаются его дело.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

По словам Стаховского, в мужской сборной Украины по теннису игроки не отказывали себе в возможности выпить вина.

"Команда Кубка Дэвиса вина выпила достаточно и пока негативных отзывов не было. Не знаю, связано ли это с тем, что я еще был в команде. Из зарубежных игроков мое вино пробовало достаточно много именитых теннисистов, в частности, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей получили по бутылке. Отзывы от них тоже были позитивными, но это не та реклама, которой я хотел бы пользоваться", — рассказал Стаховский.

Теннисист занялся винодельным бизнесом в 2020 году, когда запустил первую линейку вина. Виноградники и производственные мощности находятся в Закарпатской области.

В 2021 году мужская сборная Украины по теннису провела два матча: против команды Израиля и Норвегии. Если в первом случае украинские теннисисты были сильнее, то в дуэли с норвежцами за путевку в плей-офф мировой группы, потерпели поражение.

В конце ноября Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины, за которую он выступал с 2005 года.

Ранее Фокус рассказывал, что Сергей Стаховский может завершить профессиональную карьеру уже в ближайшее время, после Australian Open-2022. По словам теннисиста, он планирует сконцентрироваться на бизнесе и проектах, направленных на развитие олимпийского спорта в Украине.