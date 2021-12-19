"Федерер, Надаль та Маррей отримали по пляшці". Тенісист Стаховський розповів про виноробний бізнес

За словами українця, його продукт має популярність серед професійних гравців.

Український тенісист Сергій Стаховський розповів про свій бізнес. 35-річний гравець кілька років тому зайнявся виробництвом вина і на нещодавній прес-конференції розповів про те, як просувається його справа.

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За словами Стаховського, у чоловічій збірній України з тенісу гравці не відмовляли собі у можливості випити вина.

"Команда Кубку Девіса вина випила достатньо і поки що негативних відгуків не було. Не знаю, чи це пов'язано з тим, що я ще був у команді. Із закордонних гравців моє вино пробувало досить багато іменитих тенісистів, зокрема, Роджер Федерер, Рафаель Надаль і Енді Маррей отримали по пляшці. Відгуки від них теж були позитивними, але це не та реклама, якою я хотів би користуватися", — розповів Стаховський.

Тенісист зайнявся виноробним бізнесом у 2020 році, коли запустив першу лінійку вина. Виноградники та виробничі потужності знаходяться у Закарпатській області.

У 2021 році чоловіча збірна України з тенісу провела два матчі: проти команд Ізраїлю та Норвегії. Якщо в першому випадку українські тенісисти були сильнішими, то у дуелі з норвежцями за путівку до плей-офф світової групи зазнали поразки.

Наприкінці листопада Сергій Стаховський оголосив про завершення кар'єри у збірній України, за яку він виступав із 2005 року.

Раніше Фокус розповідав, що Сергій Стаховський може завершити професійну кар'єру вже найближчим часом після Australian Open-2022. За словами тенісиста, він планує сконцентруватися на бізнесі та проектах, спрямованих на розвиток олімпійського спорту в Україні.