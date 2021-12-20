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30 млн евро за Малиновского. Стали известны новые цены на украинских футболистов

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Руслан Малиновский Аталанта
Фото: Getty Images | Руслан Малиновский - самый дорогостоящий украинский футболист

Специализированный портал Transfermarkt.com обновил рыночные цены на футболистов. Самым дорогим украинцем в списке стал полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский

Полузащитник футбольного клуба "Аталанта" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский стал самым дорогостоящим украинским футболистом, после обновления данных на специализированном ресурсе Transfermarkt.com.

Международные эксперты оценивают трансферную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро. Малиновский подорожал на 9 миллионов евро — его предыдущая стоимость составляла 21 миллион.

На второй позиции полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Он "набрал" три миллиона евро и теперь оценивается в 28 млн.

Замыкает тройку самых дорогостоящих украинских футболистов полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, стоимость которого не изменилась и осталась на отметке в 25 миллионов евро.

Добавили в трансферной стоимости сразу пятеро футболистов "Динамо" Киев: Илья Забарный (13 млн евро), Николай Шапаренко (10 млн), Георгий Бущан (9 млн), Виталий Буяльский (7 млн) и Сергей Сидорчук (5 млн).

Из украинских представителей донецкого "Шахтера" в трансферной стоимости вырос только Михаил Мудрик — с 900 тысяч евро до 4 миллионов.

Кто самый дорогой украинский футболист?

Игрок

Клуб

Стоимость

1

Руслан Малиновский

«Аталанта», Италия

30 млн евро

2

Александр Зинченко

«Манчестер Сити», Англия

28 млн евро

3

Виктор Цыганков

«Динамо» Киев

25 млн евро

4

Роман Яремчук

«Бенфика», Португалия

17,5 млн евро

5

Виталий Миколенко

«Динамо» Киев

17 млн евро

6

Илья Забарный

«Динамо» Киев

13 млн евро

7

Николай Матвиенко

«Шахтер» Донецк

11 млн евро

8

Николай Шапаренко

«Динамо» Киев

10 млн евро

9

Георгий Бущан

«Динамо» Киев

9 млн евро

10

Анатолий Трубин

«Шахтер» Донецк

8 млн евро

Суммарная стоимость состава первой команды "Шахтера" оценивается в 178,4 млн евро, "Динамо" Киев — в 137.4 млн. Эти два клуба имеют огромный отрыв от ближайшего преследователя — луганской "Зари", игроки которой совокупно стоят 19,9 млн евро.

Ранее Фокус рассказывал о переходе защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко в состав английского клуба "Эвертон". По сообщениям европейских СМИ, за трансфер 22-летнего футболиста киевский клуб получит 23 миллиона евро. Transermarkt.com оценивает рыночную стоимость футболиста в 17 миллионов евро.