30 млн евро за Малиновского. Стали известны новые цены на украинских футболистов

Специализированный портал Transfermarkt.com обновил рыночные цены на футболистов. Самым дорогим украинцем в списке стал полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский

Полузащитник футбольного клуба "Аталанта" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский стал самым дорогостоящим украинским футболистом, после обновления данных на специализированном ресурсе Transfermarkt.com.

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Международные эксперты оценивают трансферную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро. Малиновский подорожал на 9 миллионов евро — его предыдущая стоимость составляла 21 миллион.

На второй позиции полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Он "набрал" три миллиона евро и теперь оценивается в 28 млн.

Замыкает тройку самых дорогостоящих украинских футболистов полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, стоимость которого не изменилась и осталась на отметке в 25 миллионов евро.

Добавили в трансферной стоимости сразу пятеро футболистов "Динамо" Киев: Илья Забарный (13 млн евро), Николай Шапаренко (10 млн), Георгий Бущан (9 млн), Виталий Буяльский (7 млн) и Сергей Сидорчук (5 млн).

Из украинских представителей донецкого "Шахтера" в трансферной стоимости вырос только Михаил Мудрик — с 900 тысяч евро до 4 миллионов.

Кто самый дорогой украинский футболист?

№ Игрок Клуб Стоимость 1 Руслан Малиновский «Аталанта», Италия 30 млн евро 2 Александр Зинченко «Манчестер Сити», Англия 28 млн евро 3 Виктор Цыганков «Динамо» Киев 25 млн евро 4 Роман Яремчук «Бенфика», Португалия 17,5 млн евро 5 Виталий Миколенко «Динамо» Киев 17 млн евро 6 Илья Забарный «Динамо» Киев 13 млн евро 7 Николай Матвиенко «Шахтер» Донецк 11 млн евро 8 Николай Шапаренко «Динамо» Киев 10 млн евро 9 Георгий Бущан «Динамо» Киев 9 млн евро 10 Анатолий Трубин «Шахтер» Донецк 8 млн евро

Суммарная стоимость состава первой команды "Шахтера" оценивается в 178,4 млн евро, "Динамо" Киев — в 137.4 млн. Эти два клуба имеют огромный отрыв от ближайшего преследователя — луганской "Зари", игроки которой совокупно стоят 19,9 млн евро.

Ранее Фокус рассказывал о переходе защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко в состав английского клуба "Эвертон". По сообщениям европейских СМИ, за трансфер 22-летнего футболиста киевский клуб получит 23 миллиона евро. Transermarkt.com оценивает рыночную стоимость футболиста в 17 миллионов евро.