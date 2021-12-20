30 млн евро за Малиновского. Стали известны новые цены на украинских футболистов
Специализированный портал Transfermarkt.com обновил рыночные цены на футболистов. Самым дорогим украинцем в списке стал полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский
Полузащитник футбольного клуба "Аталанта" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский стал самым дорогостоящим украинским футболистом, после обновления данных на специализированном ресурсе Transfermarkt.com.
Международные эксперты оценивают трансферную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро. Малиновский подорожал на 9 миллионов евро — его предыдущая стоимость составляла 21 миллион.
На второй позиции полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Он "набрал" три миллиона евро и теперь оценивается в 28 млн.
Замыкает тройку самых дорогостоящих украинских футболистов полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, стоимость которого не изменилась и осталась на отметке в 25 миллионов евро.
Добавили в трансферной стоимости сразу пятеро футболистов "Динамо" Киев: Илья Забарный (13 млн евро), Николай Шапаренко (10 млн), Георгий Бущан (9 млн), Виталий Буяльский (7 млн) и Сергей Сидорчук (5 млн).
Из украинских представителей донецкого "Шахтера" в трансферной стоимости вырос только Михаил Мудрик — с 900 тысяч евро до 4 миллионов.
Кто самый дорогой украинский футболист?
|
№
|
Игрок
|
Клуб
|
Стоимость
|
1
|
Руслан Малиновский
|
«Аталанта», Италия
|
30 млн евро
|
2
|
Александр Зинченко
|
«Манчестер Сити», Англия
|
28 млн евро
|
3
|
Виктор Цыганков
|
«Динамо» Киев
|
25 млн евро
|
4
|
Роман Яремчук
|
«Бенфика», Португалия
|
17,5 млн евро
|
5
|
Виталий Миколенко
|
«Динамо» Киев
|
17 млн евро
|
6
|
Илья Забарный
|
«Динамо» Киев
|
13 млн евро
|
7
|
Николай Матвиенко
|
«Шахтер» Донецк
|
11 млн евро
|
8
|
Николай Шапаренко
|
«Динамо» Киев
|
10 млн евро
|
9
|
Георгий Бущан
|
«Динамо» Киев
|
9 млн евро
|
10
|
Анатолий Трубин
|
«Шахтер» Донецк
|
8 млн евро
Суммарная стоимость состава первой команды "Шахтера" оценивается в 178,4 млн евро, "Динамо" Киев — в 137.4 млн. Эти два клуба имеют огромный отрыв от ближайшего преследователя — луганской "Зари", игроки которой совокупно стоят 19,9 млн евро.
Ранее Фокус рассказывал о переходе защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко в состав английского клуба "Эвертон". По сообщениям европейских СМИ, за трансфер 22-летнего футболиста киевский клуб получит 23 миллиона евро. Transermarkt.com оценивает рыночную стоимость футболиста в 17 миллионов евро.