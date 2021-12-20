30 млн євро за Маліновського. Стали відомі нові ціни на українських футболістів

Спеціалізований портал Transfermarkt.com відновив ринкові ціни на футболістів. Найдорожчим українцем у списку став півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський

Півзахисник футбольного клубу "Аталанта" та національної збірної України Руслан Маліновський став найдорожчим українським футболістом після оновлення даних на спеціалізованому ресурсі Transfermarkt.com.

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Міжнародні експерти оцінюють трансферну вартість 28-річного гравця у 30 мільйонів євро. Маліновський подорожчав на 9 мільйонів євро – його попередня вартість становила 21 мільйон.

На другій позиції півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко. Він "набрав" три мільйони євро і тепер оцінюється у 28 млн.

Замикає трійку найдорожчих українських футболістів півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков, вартість якого не змінилася і залишилася на позначці 25 мільйонів євро.

Додали до трансферної вартості одразу п'ятеро футболістів "Динамо" Київ: Ілля Забарний (13 млн євро), Микола Шапаренко (10 млн), Георгій Бущан (9 млн), Віталій Буяльський (7 млн) та Сергій Сидорчук (5 млн).

З українських представників донецького "Шахтаря" у трансферній вартості виріс лише Михайло Мудрик – з 900 тисяч євро до 4 мільйонів.

Хто найдорожчий український футболіст?

№ Гравець Клуб Вартість 1 Руслан Маліновський «Аталанта», Італія 30 млн євро 2 Олександр Зінченко «Манчестер Сіті», Англія 28 млн євро 3 Віктор Циганков «Динамо» Київ 25 млн євро 4 Роман Яремчук «Бенфіка», Португалія 17,5 млн євро 5 Віталій Миколенко «Динамо» Київ 17 млн євро 6 Ілля Забарний «Динамо» Київ 13 млн євро 7 Микола Матвієнко «Шахтар» Донецьк 11 млн євро 8 Микола Шапаренко «Динамо» Київ 10 млн євро 9 Георгій Бущан «Динамо» Київ 9 млн євро 10 Анатолій Трубін «Шахтар» Донецьк 8 млн євро

Сумарна вартість складу першої команди "Шахтаря" оцінюється в 178,4 млн. євро, "Динамо" Київ — в 137,4 млн. Ці два клуби мають величезний відрив від найближчого переслідувача — луганської "Зорі", гравці якої сукупно коштують 19,9 млн. євро.

Раніше Фокус розповідав про перехід захисника київського "Динамо" Віталія Миколенка до складу англійського клубу "Евертон". За повідомленнями європейських ЗМІ, за трансфер 22-річного футболіста київський клуб отримає 23 мільйони євро. Transermarkt.com оцінює ринкову вартість футболіста у 17 мільйонів євро.