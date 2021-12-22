Почему Усик перебоксирует Фьюри. Директор компании Usyk 17 рассказал о преимуществах украинца
Супертяжам габаритов Тайсона Фьюри тяжело выдерживать темп, который задает Александр Усик к концу боя.
В бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который может состояться между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри по прозвищу Цыганский король, второго подведет антропометрия. Об этом рассказал директор промоутерской компании Usyk 17 Promotions Сергей Лапин, которая основана Александром Усиком, сообщает Mailonline.
Дело в том, что у огромных супертяжеловесов по типу Фьюри к концу боя появляются проблемы с кондициями. Кроме того, специалист считает, что бой обещает быть интересным с технической точки зрения.
Также Сергей Лапин добавил, что ощутимая разница в весе и росте между боксерами, не должна стать проблемой для Александра Усика, так как украинец подстраивается под любого соперника.
Более того, менеджер Усика заявил, что знаком с боксером уже 20 лет и знает на что он способен, а "версия Усика" в победном бою над Энтони Джошуа была на 60-70 процентов от его потенциала.
Бой Усика и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе может состояться во второй половине 2022 года. Для этого Александру Усику необходимо успешно провести защиту титулов против Энтони Джошуа, а Тайсону Фьюри — против Диллиана Уайта.
Интересно, что совсем недавно Тайсон Фьюри рассказал о том, с кем хотел бы провести бой в следующем году, но украинца Александра Усика в этом списке не оказалось, сообщает Сегодня.
Ранее мы писали, что президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский нелестно выразился об украинских боксерах Александре Усике и Василии Ломаченко.