Чому Усик перебоксує Ф'юрі. Директор компанії Usyk 17 розповів про переваги українця

Супертяжам габаритів Тайсона Ф'юрі важко витримувати темп, який задає Олександр Усик до кінця бою.

У бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, який може відбутися між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі на прізвисько Циганський король, другого підведе антропометрія. Про це розповів директор промоутерської компанії Usyk 17 Promotions Сергій Лапін, яка заснована Олександром Усиком, повідомляє Mailonline.

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Справа в тому, що у величезних суперважкоатлетів на кшталт Ф'юрі до кінця бою з'являються проблеми з кондиціями. Крім того, фахівець вважає, що бій обіцяє бути цікавим із технічного погляду.

Також Сергій Лапін додав, що відчутна різниця у вазі та зрості між боксерами не повинна стати проблемою для Олександра Усика, оскільки українець підлаштовується під будь-якого суперника.

[ + – ] Порівняння розмірів Усика та Ф'юрі

Ба більше, менеджер Усика заявив, що знайомий із боксером вже 20 років і знає, на що він здатний, а "версія Усика" у переможному бою над Ентоні Джошуа була на 60-70 відсотків від його потенціалу.

Бій Усика та Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі може відбутися у другій половині 2022 року. Для цього Олександру Усику необхідно успішно провести захист титулів проти Ентоні Джошуа, а Тайсону Ф'юрі проти Ділліана Вайта.

Цікаво, що нещодавно Тайсон Ф'юрі розповів про те, з ким хотів би провести бій наступного року, але українця Олександра Усика в цьому списку не виявилося, повідомляє "Сегодня".

Раніше ми писали, що президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський невтішно висловився про українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.