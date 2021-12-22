Без сильнейших хоккеистов: игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде в Пекине

Лига решила не отпускать игроков из-за участившихся случаев коронавируса.

Национальная хоккейная Лига опубликовала официальное заявление относительно участия хоккеистов на Олимпийских играх в Пекине. Позиция лиги представлена на ее официальном сайте.

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В заявлении говорится о том, что такое решение было принято, потому что расписание регулярного чемпионата Лиги было нарушено в результате увеличения случаев COVID-19 и увеличения количества отложенных игр.

"Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших сборных мира, — говорится в заявлении комиссара НХЛ Гэри Беттмана. "Соответственно, мы ждали как можно дольше, чтобы принять это решение, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года. К сожалению, учитывая серьезное нарушение графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавней вспышкой COVID-19, мы были вынуждены принять меры. 50 игр уже отложены до 23 декабря — участие в Олимпийских играх больше не представляется возможным.

"Мы, безусловно, признаем и ценим усилия, приложенные Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея с шайбой и Организационным комитетом Пекина по приему игроков НХЛ, но текущие обстоятельства не позволяют нам продолжить работу, несмотря на все усилия. Мы с нетерпением ждем Олимпийских игр и будем рады принять участие уже в 2026 году ".

Отметим, что в сентябре НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ достигли договоренности с IIHF о возвращении игроков на Олимпийские игры впервые после Олимпиады в Сочи в 2014 году и первого международного турнира среди лучших после чемпионата мира по хоккею 2016 года в Торонто. В 2018 году хоккеисты из НХЛ также не участвовали на Олимпиаде в Пхенчхане.

В начале декабря руководство Соединенных Штатов Америки объявило дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Представители США считают, что власти Китая проводят политику геноцида в отношении этнических меньшинств в своей западной провинции.