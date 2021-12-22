Без найсильніших хокеїстів: гравці НХЛ не виступлять на Олімпіаді у Пекіні

Ліга вирішила не відпускати гравців через випадки коронавірусу.

Національна хокейна Ліга опублікувала офіційну заяву щодо участі хокеїстів на Олімпійських іграх у Пекіні. Позиція ліги представлена на її офіційному сайті.

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У заяві йдеться про те, що таке рішення було ухвалене, тому що розклад регулярного чемпіонату Ліги було порушено внаслідок збільшення випадків COVID-19 та збільшення кількості відкладених ігор.

"Національна хокейна ліга поважає і захоплюється бажанням гравців НХЛ представляти свої країни і брати участь у турнірі найкращих збірних світу, — йдеться в заяві комісара НХЛ Гері Беттмана. "Відповідно, ми чекали якнайдовше, щоб прийняти це рішення, вивчаючи всі доступні варіанти, нашим гравцям брати участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року. На жаль, враховуючи серйозне порушення графіка регулярного чемпіонату НХЛ, спричинене недавнім спалахом COVID-19, ми були змушені вжити заходів. 50 ігор вже відкладено до 23 грудня — участь в Олімпійських іграх більше неможливо.

"Ми, безумовно, визнаємо і цінуємо зусилля, докладені Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародною федерацією хокею з шайбою та Організаційним комітетом Пекіна з прийому гравців НХЛ, але поточні обставини не дозволяють нам продовжити роботу, незважаючи на всі зусилля. Ми з нетерпінням чекаємо на Олі будемо раді взяти участь вже у 2026 році”.

Зазначимо, що у вересні НХЛ та Асоціація гравців НХЛ досягли домовленості з IIHF про повернення гравців на Олімпійські ігри вперше після Олімпіади в Сочі у 2014 році та першого міжнародного турніру серед найкращих після чемпіонату світу з хокею 2016 року у Торонто. У 2018 році хокеїсти з НХЛ також не брали участь на Олімпіаді у Пхенчхані.

На початку грудня керівництво Сполучених Штатів Америки оголосило дипломатичний бойкот Олімпіади у Пекіні. Представники США вважають, що влада Китаю проводить політику геноциду щодо етнічних меншин у своїй західній провінції.