"Летом у сборной Украины будет новый тренер", — Андрей Воронин

Экс-игрок сборной Украины не верит в то, что Александр Петраков проведет у руля главной команды страны целый 2022 год.

Именитый украинский футболист Андрей Воронин, которой успел поиграть в Англии и Германии, считает, что будущим летом в сборной Украины по футболу поменяется главный тренер.

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Об этом он рассказал, отвечая на вопрос бывшего футболиста киевского "Динамо", а теперь уже блогера Артема Милевского, в рамках сюжета его Youtube-канала "Миля".

Напомним, что в настоящее время главную команду страны тренирует Александр Петраков, который вывел желто-синих в раунд плей-офф квалификации чемпионата мира-2022, после неудачного старта в отборе под руководством Андрея Шевченко.

Кроме того, в 2019 году молодежная сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира под руководством нынешнего главного тренера первой команды Александра Петракова.

"Насколько я знаю, Сергей Ребров должен был стать главным тренером сборной еще раньше, но не сложилось. Среди украинских тренеров Сергей Ребров — это лучшая кандидатура. У него уже есть опыт работы в таких клубах как "Динамо" Киев и "Ференцварош", где он добился результата и показал себя в Лиге Чемпионов", — сказал Андрей Воронин.

[ + – ] Андрей Воронин в составе московского "Динамо"

"Посмотрим. Все самое интересное впереди. Видишь, никто ранее не мог представит, что Андрей Шевченко будет тренировать "Дженоа", которая идет в конце турнирной таблицы в Италии", — сказал Андрей Воронин Артему Милевскому, подбивая итог скоротечности футбольных событий в мире.

Ранее мы сообщали, что экс-наставник желто-синих Андрей Шевченко сменил прописку, перейдя с работы в национальной сборной на клубную. Сейчас специалист работает в итальянском клубе "Дженоа", которая переживает не лучшее время, но в клуб пришли американские инвесторы, которые видят в нем амбициозный проект.