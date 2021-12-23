"Влітку в збірної України буде новий тренер", — Андрій Воронін

Ексгравець збірної України не вірить у те, що Олександр Петраков проведе біля керма головної команди країни цілий 2022 рік.

Іменитий український футболіст Андрій Воронін, який встиг пограти в Англії та Німеччині, вважає, що наступного літа в збірній України з футболу зміниться головний тренер.

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Про це він розповів, відповідаючи на запитання колишнього футболіста київського "Динамо", а тепер уже блогера Артема Мілевського, у межах сюжету його Youtube-каналу "Міля".

Нагадаємо, що наразі головну команду країни тренує Олександр Петраков, який вивів жовто-синіх у раунд плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 після невдалого старту у відборі під керівництвом Андрія Шевченка.

Крім того, 2019 року молодіжна збірна України U-20 виграла чемпіонат світу під керівництвом нинішнього головного тренера першої команди Олександра Петракова.

"Наскільки я знаю, Сергій Ребров мав стати головним тренером збірної ще раніше, але не склалося. Серед українських тренерів Сергій Ребров — це найкраща кандидатура. Він уже має досвід роботи в таких клубах як "Динамо" Київ та "Ференцварош", де він досяг результату і показав себе в Лізі Чемпіонів", — сказав Андрій Воронін.

[ + – ] Андрій Воронін у складі московського "Динамо"

"Подивимося. Все найцікавіше попереду. Бачиш, ніхто раніше не міг уявити, що Андрій Шевченко тренуватиме "Дженоа", яка йде наприкінці турнірної таблиці в Італії", — сказав Андрій Воронін Артему Мілевському, підбиваючи підсумок швидкоплинності футбольних подій у світі.

Раніше ми повідомляли, що екснаставник жовто-синіх Андрій Шевченко змінив прописку, перейшовши з роботи до національної збірної на клубну. Наразі фахівець працює в італійському клубі "Дженоа", яка переживає не найкращий час, але до клубу прийшли американські інвестори, які бачать у ньому амбітний проєкт.