Доступ закрыт: спортсмены РФ едва не стали бездомными на этапе Кубка мира в Германии

Российские биатлонисты столкнулись с проблемами из-за вакцины.

Биатлонисты из России были близки к тому, чтобы пропустить важные этапы Кубка мира по биатлону в Рупольдинге и Оберхофе, сообщает издание Чемпионат.com.

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У российских биатлонистов возникли проблемы с поселением в немецкие отели. Дело в том, что в Германии действуют жесткие карантинные ограничения и доступ на территорию отелей открыт только для уже переболевших коронавирусом либо вакцинированным. Но если IBU признает вакцину "Спутник V", которой привились российские спортсмены, то на территории Германии эта вакцина не сертифицирована.

Ужесточенная система контроля в Германии начала действовать с 15 декабря и получила название 2G. Проблему российских спортсменов удалось решить благодаря вмешательству IBU, однако теперь им придется ежедневно сдавать ПЦР-тесты. Но ситуация может измениться уже на следующей неделе, когда в Германии будут пересмотрены карантинные ограничения.

Этапы Кубка мира по биатлону в Оберхофе и Рупольдинге будут 5-м и 6-м соответственно. Этап в Оберхофе пройдет с 6 по 9 января 2022 года, а в Рупольдиге — с 12 по 16 января.

Ранее Фокус рассказывал о российской биатлонистке, которая решила сменить гражданство и выступать за сборную Украины. Дарья Сидорова является чемпионкой России среди юниорок. С марта этого года она тренируется со сборной Украины, и по словам тренера, имеет хорошие перспективы.

Также мы сообщали о том, что 8-й этап Кубка Мира по биатлону было решено перенести из Беларуси в Финляндию. Такой стала реакция IBU на нестабильную политическую ситуацию в стране.

Напомним, что после этапов Кубка мира в Оберхофе, Рупольдинге и итальянском Антхольце, биатлонный сезон продолжится Олимпийскими играми, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.