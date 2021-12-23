Доступ закрито: спортсмени РФ мало не стали бездомними на етапі Кубка світу в Німеччині

Російські біатлоністи зіштовхнулися з проблемами через вакцину.

Біатлоністи з Росії були близькими до того, щоб пропустити важливі етапи Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу й Обергофі, повідомляє видання Чемпіонат.com.

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У російських біатлоністів виникли проблеми з поселенням у німецькі готелі. Справа в тому, що в Німеччині діють жорсткі карантинні обмеження, і доступ на територію готелів відкритий тільки для тих, хто вже перехворів на коронавірус або вакцинований. Але якщо IBU визнає вакцину "Супутник V", якою щепилися російські спортсмени, то на території Німеччини ця вакцина не сертифікована.

Жорсткіша система контролю в Німеччині почала діяти з 15 грудня і отримала назву 2G. Проблему російських спортсменів вдалося вирішити завдяки втручанню IBU, проте тепер їм доведеться щодня складати ПЛР-тести. Але ситуація може змінитися вже наступного тижня, коли в Німеччині буде переглянуто карантинні обмеження.

Етапи Кубка світу з біатлону в Обергофі та Рупольдінгу будуть 5-м і 6-м відповідно. Етап в Обергхофі пройде з 6 до 9 січня 2022 року, а в Рупольдінгу – з 12 по 16 січня.

Раніше Фокус розповідав про російську біатлоністку, яка вирішила змінити громадянство та виступати за збірну України. Дар'я Сидорова є чемпіонкою Росії серед юніорок. Із березня цього року вона тренується зі збірною України, і, за словами тренера, має гарні перспективи.

Також ми повідомляли, що 8-й етап Кубка Світу з біатлону було вирішено перенести з Білорусі до Фінляндії. Такою стала реакція IBU на нестабільну політичну ситуацію в країні.

Нагадаємо, що після етапів Кубка світу в Обергофі, Рупольдінгу й італійському Антгольці біатлонний сезон продовжиться Олімпійськими іграми, які пройдуть у Пекіні з 4 по 20 лютого.