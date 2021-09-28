Російська біатлоністка змінить громадянство і виступатиме за Україну (фото)

Наразі спортсменка Дар'я Сидорова чекає на указ президента про надання громадянства.

Російська біатлоністка Дар'я Сидорова отримає українське громадянство, після чого зможе виступати за збірну України. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю "Суспільному" президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, який почав підготовку нашої збірної до нового сезону.

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"Ми зараз чекаємо на указ президента з приводу громадянства. Як тільки буде указ, вона отримає паспорт, вступить у Київський державний університет і, сподіваюся, виступатиме на Універсіаді в грудні цього року", — сказав він.

Дар'я Сидорова є чемпіонкою Россі серед юніорок. З березня цього року вона тренується зі збірною України, і за словами тренера, має хороші перспективи.

"Даша поступово буде адаптуватися в Україні, буде намагатися потрапити в команду вже в наступному році для підготовки до нового олімпійського циклу. Я бачу в ній перспективи. Вона дуже добре бігає. Навіть у спринті було видно, що в неї інший хід, тільки на першому колі програла три секунди Блашко, а в інших виграла. Думаю, вона нам допоможе", — додав Бринзак.

За регламентом Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), якщо спортсмен змінює громадянство, то виступ за іншу країну можливий тільки через два роки.

Що стосується Сидорової, то вона востаннє виступала за Росію на змаганнях у січні 2020 року. Таким чином, уже в січні 2022 року вона зможе виступити за Україну.

Дар'я Сидорова стане шостою росіянкою, яка виступатиме за українську збірну з біатлону. Її колегами стануть колишні росіянки Катерина Бех, Ольга Абрамова, Анастасія Рассказова, Оксана Москаленко та Надія Бєлкіна.

Нагадаємо, що українська біатлоністка Анастасія Меркушина завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи з біатлону.

Українська біатлоністка Юлія Джіма виграла "срібло" в індивідуальній гонці на 15 км на етапі Кубку світу в італійському Антхольц-Антерсельві.