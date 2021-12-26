Забыли про защиту. "Манчестер Сити" и "Лестер" провели сверхрезультативный матч (видео)

Украинец Александр Зинченко провел на поле все 90 минут игрового времени.

В 19-м туре чемпионата Англии по футболу лидер турнирной таблицы "Манчестер Сити" принимал "Лестер".

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Украинец Александр Зинченко попал в стартовый состав хозяев и провел на поле все 90 минут игрового времени.

Матч получился богатым на забитые голы. Команда Хосепа Гвардиолы на правах хозяев начали активнее и уже на 5-й минуте Кевин Де Брюйне получил мяч от экс-игрока донецкого "Шахтера" Фернандиньо и открыл счет в матче. Спустя еще 9 минут Рияд Марез удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. Игра легко давалась "Манчестер Сити" и к 21-й минуте довели дело до разгрома. Автором третьего мяча в игре стал Илкай Гюндоган.

На этом беды "Лестера" не закончились: на 25-й минуте арбитр назначил второй пенальти в их ворота. К точке на этот раз подошел Рахим Стерлинг и забил четвертый гол.

Казалось, что итог матча уже был решен, но после перерыва гости едва не совершили подвиг. На 55-й минуте Джеймс Мэддисон отыграл один мяч. Спустя четыре минуты "Манчестер Сити" пропустил во второй раз — надежду на чудо для "Лестера" подарил точный удар от Адемолы Лукмана. "Лестер" продолжал атаковать и сократил отставание до минимума после того, как отличился Келехи Ихеаначо.

Но Рождественскому чуду на "Этихад Стэдиум" сбыться все же было не суждено. "Манчестер Сити" быстро вспомнил кто в доме хозяин и зарубил на корню все надежды гостей на спасение. Сначала Эмерик Ляпорт вернул комфортный отрыв в счете (5:3), а итог матчу на 87-й минуте подвел гол Рахима Стерлинга.

Финальный свисток остановил игру при счете 6:3. "Манчестер Сити" временно увеличил отрыв от "Ливерпуля" до 6 очков. Команда Гвардиолы продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу. "Лестер" опустился на 10-ю строчку.

[ + – ] Манчестер Сити - Лестер - 6:3. Обзор матча и видео голов

"Манчестер Сити" — "Лестер" — 6:3 (4:0)

Голы: 1:0, Де Брюйне (5); 2:0, с пенальти, Марез (14); 3:0, Гюндоган (21); 4:0, с пенальти, Стерлинг (25); 4:1, Мэддисон (55); 4:2, Лукман (59); 4:3, Ихеаначо (65); 5:3, Ляпорт (69); 6:3, Стерлинг (87).

Напомним, в конце ноября Фокус рассказывал о серьезных кадровых проблемах в составе "Манчестер Сити". Перед матчем с "Астон Виллой" у Хосепа Гвардиолы в распоряжении осталось только 14 здоровых футболистов.