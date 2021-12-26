Забули про захист. "Манчестер Сіті" та "Лестер" зіграли надрезультативний матч (відео)

Українець Олександр Зінченко провів на полі усі 90 хвилин ігрового часу.

У 19-му турі чемпіонату Англії з футболу лідер турнірної таблиці "Манчестер Сіті" приймав "Лестер".

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Українець Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад господарів та провів на полі всі 90 хвилин ігрового часу.

Матч вийшов багатим на забиті голи. Команда Хосепа Гвардіоли на правах господарів розпочала активніше і вже на 5-й хвилині Кевін Де Брюйне отримав м'яч від екс-гравця донецького "Шахтаря" Фернандіньо та відкрив рахунок у матчі. Ще через 9 хвилин Ріяд Марез подвоїв перевагу своєї команди, реалізувавши пенальті. Гра легко давалася "Манчестер Сіті" і на 21-й хвилині вони довели справу до розгрому. Автором третього м'яча у грі став Ілкай Гюндоган.

На цьому біди "Лестера" не закінчилися: на 25-й хвилині арбітр призначив другий пенальті у їхні ворота. До точки цього разу підійшов Рахім Стерлінг і забив четвертий гол.

Здавалося, що результат матчу вже було вирішено, але після перерви гості ледь не здійснили подвиг. На 55-й хвилині Джеймс Меддісон відіграв один м'яч. Через чотири хвилини "Манчестер Сіті" пропустив удруге — надію на диво для "Лестера" подарував точний удар від Адемоли Лукмана. "Лестер" продовжував атакувати та скоротив відставання до мінімуму після того, як відзначився Келехі Іхеаначо.

Але Різдвяному диву на "Етіхад Стедіум" збутися все ж таки не судилося. "Манчестер Сіті" швидко згадав хтось у домі господар і зарубав на корені всі надії гостей на порятунок. Спочатку Емерік Ляпорт повернув комфортний відрив у рахунку (5:3), а результат матчу на 87-й хвилині підбив гол Рахіма Стерлінга.

Фінальний свисток зупинив гру за рахунку 6:3. "Манчестер Сіті" тимчасово збільшив відрив від Ліверпуля до 6 очок. Команда Гвардіоли продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Англії з футболу. "Лестер" опустився на 10-й рядок.

[ + – ] Манчестер Сіті - Лестер - 6:3. Відео голів

"Манчестер Сіті" — "Лестер" — 6:3 (4:0)

Голи : 1:0, Де Брюйне (5); 2:0, з пенальті, Марез (14); 3:0, Гюндоган (21); 4:0, з пенальті, Стерлінг (25); 4:1, Меддісон (55); 4:2, Лукман (59); 4:3, Іхеаначо (65); 5:3, Ляпорт (69); 6:3, Стерлінг (87).

Нагадаємо, наприкінці листопада Фокус розповідав про серйозні кадрові проблеми у складі "Манчестер Сіті". Перед матчем з "Астон Віллою" у Хосепа Гвардіоли у розпорядженні залишилося лише 14 здорових футболістів.