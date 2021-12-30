Бывшая звезда "Челси" Диего Коста стал "трактористом" (видео)

Поклонники "Челси" часто видели Косту за рулем спорткаров, но у себя на родине футболист отдает предпочтение более мощной технике.

Испанский нападающий бразильского происхождения Диего Коста стал героем испанских светских хроник.

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Болельщики футбольного клуба "Челси" помнят подвиги нападающего бразильского Диего Косты на футбольном поле. Но в минувшую среду, 29 декабря, бывшая звезда АПЛ и испанской Ла-Лиги покатался по бразильским улицам на большом тракторе. Об этом сообщает Marca.

[ + – ] "Коста везет детей на игру".

Поклонникам "Челси" известно, что Коста — большой любитель всевозможных пранков. Его часто видели в салонах спорткаров, но у себя на родине, он, очевидно, отдает предпочтение более мощной технике.

[ + – ] Диего Коста за рулем трактора

Во время поездки вместе с ним были трое детей: один сидел на коленях, двое других — на заднем сидении. Видеозаписью поездки футболист поделился со своими пятью миллионами подписчиков в Instagram.

Коста забил за "Челси" 58 голов в 120 матчах Премьер-лиги. С декабря прошлого года 33-летний нападающий выступает на родине. Вернувшись в Бразилию, он помог "Атлетико Минейро" выиграть первый за пять лет титул Серии А. В начале декабря к этому трофею добавился и Кубок страны. Нападающий выходил на поле в большинстве матчей прошлого сезона. Компанию в "Атлетико Минейро" Косте составляет Халк, также известный по выступлениям в Европе за португальский "Порту".

За свою карьеру Диего Коста, помимо "Атлетико" и "Челси", выступал за такие клубы, как "Брага" (Португалия), "Сельта" (Испания) и "Альбасете" (Испания). С 2014 года бразилец был натурализован и начал выступать за сборную Испании, в составе которой провел 24 матчей и забил 10 голов.

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