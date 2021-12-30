Бывшая звезда "Челси" Диего Коста стал "трактористом" (видео)
Поклонники "Челси" часто видели Косту за рулем спорткаров, но у себя на родине футболист отдает предпочтение более мощной технике.
Испанский нападающий бразильского происхождения Диего Коста стал героем испанских светских хроник.
Болельщики футбольного клуба "Челси" помнят подвиги нападающего бразильского Диего Косты на футбольном поле. Но в минувшую среду, 29 декабря, бывшая звезда АПЛ и испанской Ла-Лиги покатался по бразильским улицам на большом тракторе. Об этом сообщает Marca.
Поклонникам "Челси" известно, что Коста — большой любитель всевозможных пранков. Его часто видели в салонах спорткаров, но у себя на родине, он, очевидно, отдает предпочтение более мощной технике.
Во время поездки вместе с ним были трое детей: один сидел на коленях, двое других — на заднем сидении. Видеозаписью поездки футболист поделился со своими пятью миллионами подписчиков в Instagram.
Коста забил за "Челси" 58 голов в 120 матчах Премьер-лиги. С декабря прошлого года 33-летний нападающий выступает на родине. Вернувшись в Бразилию, он помог "Атлетико Минейро" выиграть первый за пять лет титул Серии А. В начале декабря к этому трофею добавился и Кубок страны. Нападающий выходил на поле в большинстве матчей прошлого сезона. Компанию в "Атлетико Минейро" Косте составляет Халк, также известный по выступлениям в Европе за португальский "Порту".
За свою карьеру Диего Коста, помимо "Атлетико" и "Челси", выступал за такие клубы, как "Брага" (Португалия), "Сельта" (Испания) и "Альбасете" (Испания). С 2014 года бразилец был натурализован и начал выступать за сборную Испании, в составе которой провел 24 матчей и забил 10 голов.
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