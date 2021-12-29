В команде лучших. Украинец Малиновский включен в сборную года в Серии А

Согласно данным статистического ресурса SofaScore, 28-летний полузащитник сборной Украины вошел в число лучших игроков чемпионата Италии.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский включен в число лучших футболистов чемпионата Италии по итогам 2021 года, согласно данным портала SofaScore.

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28-летний футболист получил среднюю оценку своих выступлений в 2021 году в 7.44 балла. Он стал единственным футболистом "Аталанты", который был включен в символическую сборную. Помимо украинского представителя клуба из Бергамо,в списке также присутствуют четыре футболиста "Наполи", два представителя "Интера" и по одному игроку из "Ювентуса", "Фиорентины", "Ромы" и "Сассуоло". А лучшим игроком года в Серии А специалисты назвали капитана "Наполи" Лоренцо Инсинье.

[ + – ] Символическая сборная Серии А по итогам 2021 года от SofaScore

Ранее Фокус рассказывал, что Руслан Малиновский стал самым дорогим украинским футболистом по данным специализированного ресурса Transfermarkt.com. Новая трансферная стоимость полузащитника оценивается в 30 миллионов евро.

В сентябре 2021 года Руслан Малиновский стал участником скандала в сборной Украины: футболист покинул расположение команды перед товарищеским матчем против сборной Чехии, после чего главный тренер Александр Петраков перестал вызывать его в расположение национальной сборной. Перед решающим матчем в отборе на чемпионат мира 2022 против сборной Боснии и Герцеговины Петраков изменил свое решение и включил Малиновского в состав.

По итогам сентября Руслан Малиновский был включен в сборную месяца Серии А.

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. Тогда за трансфер футболиста итальянский клуб заплатил бельгийскому "Генку" 13,7 миллионов евро. За период выступлений в составе "Аталанты" украинец провел 109 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 20 результативных передач.