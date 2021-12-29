У команді найкращих. Українець Малиновський включений до збірної року у Серії А

За даними статистичного ресурсу SofaScore, 28-річний півзахисник збірної України увійшов до числа найкращих гравців чемпіонату Італії.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський включений до числа найкращих футболістів чемпіонату Італії за підсумками 2021 року, згідно з даними порталу SofaScore.

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28-річний футболіст отримав середню оцінку своїх виступів у 2021 році у 7,44 бали. Він став єдиним футболістом "Аталанти", який був включений до символічної збірної. Крім українського представника клубу з Бергамо, у списку також присутні чотири футболісти "Наполі", два представники "Інтера" та по одному гравцю з "Ювентуса", "Фіорентини", "Роми" та "Сассуоло". А найкращим гравцем року в Серії А фахівці назвали капітана "Наполі" Лоренцо Інсіньє.

[ + – ] Символічна збірна Серії А за підсумками 2021 року від SofaScore

Раніше Фокус розповідав, що Руслан Малиновський став найдорожчим українським футболістом, за даними спеціалізованого ресурсу Transfermarkt.com. Нова трансферна вартість півзахисника оцінюється у 30 мільйонів євро.

У вересні 2021 року Руслан Малиновський став учасником скандалу у збірній України: футболіст покинув розташування команди перед товариським матчем проти збірної Чехії, після чого головний тренер Олександр Петраков перестав викликати його в розташування національної збірної. Перед вирішальним матчем у відборі на чемпіонат світу 2022 року проти збірної Боснії та Герцеговини Петраков змінив своє рішення і включив Малиновського до складу.

За підсумками вересня Руслана Малиновський був включений до збірної місяця Серії А.

Руслан Малиновський виступає за "Аталанту" з літа 2019 року. Тоді за трансфер футболіста італійський клуб заплатив бельгійському "Генку" 13,7 мільйона євро. За період виступів у складі "Аталанти" українець провів 109 матчів, у яких забив 24 голи та віддав 20 результативних передач.