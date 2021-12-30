Колишня зірка "Челсі" Дієго Коста став "трактористом" (відео)

Шанувальники "Челсі" часто бачили Косту за кермом спорткарів, але в себе на батьківщині футболіст віддає перевагу потужнішій техніці.

Іспанський нападник бразильського походження Дієго Коста став героєм іспанських світських хронік.

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Уболівальники футбольного клубу "Челсі" пам'ятають подвиги бразильського нападника Дієго Кости на футбольному полі. Але минулої середи, 29 грудня, колишня зірка АПЛ та іспанської Ла-Ліги покатався бразильськими вулицями на великому тракторі. Про це повідомляє Marca.

[ + – ] "Коста везе дітей на гру".

Шанувальникам "Челсі" відомо, що Коста — великий любитель усіляких пранків. Його часто бачили в салонах спорткарів, але в себе на батьківщині він, очевидно, віддає перевагу потужнішій техніці.

[ + – ] Дієго Коста за кермом трактора

Під час поїздки разом із ним були троє дітей: один сидів навколішки, двоє інших — на задньому сидінні. Відеозаписом поїздки футболіст поділився зі своїми п'ятьма мільйонами підписників у Instagram.

Коста забив за "Челсі" 58 голів у 120 матчах Прем'єр-ліги. Із грудня минулого року 33-річний нападник виступає на батьківщині. Повернувшись до Бразилії, він допоміг "Атлетіко Мінейро" виграти перший за п'ять років титул Серії А. На початку грудня до цього трофею додався й Кубок країни. Нападник виходив на поле в більшості матчів минулого сезону. Компанію в "Атлетіко Мінейро" Кості складає Халк, також відомий за виступами в Європі за португальський "Порту".

За свою кар'єру Дієго Коста, крім "Атлетіко" та "Челсі", виступав за такі клуби як "Брага" (Португалія), "Сельта" (Іспанія) й "Альбасете" (Іспанія). Із 2014 року бразилець був натуралізований і почав виступати за збірну Іспанії, у складі якої провів 24 матчі та забив 10 голів.

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