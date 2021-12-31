"Жду, пока откроют, а этот сзади сигналит". Леоненко рассказал, как послал тренера "Динамо"

Бывший футболист "Динамо" рассказал о конфликте с одним из тренеров столичного клуба.

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился историей о том, как неосторожно выразился в адрес исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Онищенко. Об этом бывший футболист рассказал в интервью YouTube-каналу "Пряма червона".

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По словам Леоненко, инцидент произошел на клубной базе "Динамо" в Конча-Заспе.

"Подъехал один парень на 500-м кабриолете, на базу "Динамо", к воротам. А там же надо ждать, пока откроют. Вот я и сижу. А сзади подъезжает "шестерка" (ВАЗ-2106 — прим.Фокус) и начинает сигналить, как будто я на светофоре заснул. Ну естественно, я высунулся и говорю ему: "Пошел ты на ***". Потом подъезжаю к зданию, смотрю, а из "шестерки" выходит Онищенко. Может быть, при нем я из-за этого не играл", — рассказал Леоненко.

[ + – ] Виктор Леоненко рассказал о конфликте с тренером "Динамо" (на видео - с 30:30)

Отметим, что Владимир Онищенко возглавил "Динамо" в январе 1995 года по просьбе Игоря Суркиса. Во главе первой команды он работал четыре месяца, после чего покинул пост по собственному желанию. Позже Онищенко вернулся в "Динамо-2", с которым работал и до назначения в первую команду.

Виктор Леоненко выступал за киевское "Динамо" с 1992 по 1998 года. За это время он сыграл в 129 матчах и забил 79 голов. В составе "Динамо" Киев Виктор Леоненко четыре раза становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок Украины. С 2013 года он работает экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".

В июне Виктор Леоненко попал в громкий скандал: эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" раскритиковал новую форму сборной Украины, на которой была изображена карта страны, включая Крымский полуостров. Тогда Леоненко заявил, что это "проделки политиков, у которых 1-2% поддержки". Позже эксперту пришлось извиниться за свои слова.