"Чекаю, поки відкриють, а цей ззаду сигналить". Леоненко розповів, як сварився на тренера "Динамо"

Колишній футболіст "Динамо" розповів про конфлікт із одним із тренерів столичного клубу.

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко поділився історією про те, як необережно висловився на адресу виконувача обов'язків головного тренера команди Володимира Онищенка. Про це колишній футболіст розповів в інтерв'ю YouTube каналу "Пряма червона".

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За словами Леоненка, інцидент стався на клубній базі "Динамо" у Кончі-Заспі.

"Під'їхав один хлопець на 500-му кабріолеті, на базу "Динамо", до воріт. А там же треба чекати, поки відкриють. Ось я і сиджу. А ззаду під'їжджає "шістка"" (ВАЗ-2106 — прим. Фокус) і починає сигналити, ніби я на світлофорі заснув.Ну природно, я висунувся і кажу йому: "Пішов ти на ***". Потім під'їжджаю до будівлі, дивлюся, а з "шістки" виходить Онищенко. Може, при ньому я через це не грав", — розповів Леоненко.

[ + – ] Віктор Леоненко розповів про конфлікт із тренером "Динамо" (на відео — з 30:30)

Зазначимо, що Володимир Онищенко очолив "Динамо" у січні 1995 року на прохання Ігоря Суркіса. На чолі першої команди він працював чотири місяці, після чого залишив посаду за власним бажанням. Пізніше Онищенко повернувся до "Динамо-2", з яким працював до призначення в першу команду.

Віктор Леоненко виступав за київське "Динамо" з 1992 до 1998 року. За цей час він зіграв у 129 матчах та забив 79 голів. У складі "Динамо" Київ Віктор Леоненко чотири рази ставав чемпіоном України та двічі вигравав Кубок України. З 2013 року він працює експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".

У червні Віктор Леоненко потрапив у гучний скандал : експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" розкритикував нову форму збірної України, на якій було зображено карту країни, включаючи Кримський півострів. Тоді Леоненко заявив, що це "витівки політиків, які мають 1-2% підтримки". Пізніше експерту довелося вибачитись за свої слова.