"Завжди вболівав і вболіватиму за збірну України": Леоненко попросив вибачення за скандальне висловлювання

Футбольний експерт приніс вибачення збірній України і її вболівальникам за різкий коментар про нову форму національної збірної

Футбольний експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" Віктор Леоненко попросив вибачення за критику нової патріотичної форми збірної України.

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"Я підтримую цілісність України і буду вболівати за збірну України на Євро-2020. Футболка української збірної — це символ для всіх уболівальників. Упевнений, що команда Андрія Шевченка націлена на перемогу і така футболка буде їх надихати.

Як гравець я із задоволенням одягав футболку збірної України і представляв країну в міжнародних матчах. Я знаю, як сильно потрібна підтримка всіх українців нашій збірній, яка вперше за багато десятиліть досягла таких результатів. І вибачте, якщо буваю різкий у коментарях щодо політиків — люблю Україну, футбол, але не політиків", — сказав Віктор Леоненко в ексклюзивному коментарі "Фокусу".

Раніше Віктор Леоненко дав коментар "Спорт-Експресу", журналісти якого поцікавилися в нього, що він думає про нову форму збірної України: "Це все влаштували потворні політики, у яких один або два відсотки в народі. Я б їх сильно бив палицями".

Нагадаємо, нову форму національної збірної для Євро-2020 президент УАФ Андрій Павелко презентував учора, 6 червня. У той же день у Держдумі РФ заявили, що такий комплект є "виразом політичної позиції, яка різниться з позицією РФ" і закликали УЄФА заборонити нову форму збірної України з футболу.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "регулювати" цю ситуацію повинні в УЄФА. А голова Комітету збірних УАФ Мирон Маркевич, коментуючи реакцію російської сторони на нову форму збірної України з футболу з Кримом і Донбасом, порадив тим "зайнятися допінговими скандалами", через які їхнім спортсменам доводиться виступати на змаганнях без національної символіки, у тому числі — прапора і гімну.