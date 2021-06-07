"Всегда болел и буду болеть за сборную Украины": Леоненко извинился за скандальное высказывание

Футбольный эксперт принес извинения сборной Украины и ее болельщикам за резкий комментарий о новой форме национальной сборной

Футбольный эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко извинился за критику новой патриотической формы сборной Украины.

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"Я поддерживаю целостность Украины и буду болеть за сборную Украины на ЕВРО-2020. Футболка украинской сборной — это символ для всех болельщиков. Уверен, что команда Андрея Шевченко нацелена на победу и такая футболка будет их вдохновлять.

В бытность игроком я с удовольствием надевал футболку сборной Украины и представлял страну в международных матчах. Я знаю, как сильно нужна поддержка всех украинцев нашей сборной, которая впервые за многие десятилетия добилась таких результатов. И простите, если бываю резок в комментариях относительно политиков — люблю Украину, футбол, но не политиков", – сказал Виктор Леоненко в эксклюзивном комментарии "Фокусу".

Ранее Виктор Леоненко дал комментарий "Спорт-Экспрессу", журналисты которого поинтересовались у него, что он думает о новой форме сборной Украины: "Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками".

Напомним, новую форму национальной сборной для Евро-2020 президент УАФ Андрей Павелко презентовал вчера, 6 июня. В тот же день в Госдуме РФ заявили, что такой комплект является "выражением политической позиции, которая разнится с позицией РФ" и призвали УЕФА запретить новую форму сборной Украины по футболу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же отметил, что "регулировать" эту ситуацию должны в УЕФА. А глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич, комментируя реакцию российской стороны на новую форму сборной Украины по футболу с Крымом и Донбассом, посоветовал тем "заняться допинговыми скандалами", из-за которых их спортсменам приходится выступать на соревнованиях без национальной символики, в том числе — флага и гимна.