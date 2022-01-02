Без Лукаку нет победы. "Челси" и "Ливерпуль" не выявили сильнейшего

Конкуренты в борьбе за второе место забили 4 мяча на двоих еще в первом тайме.

В Англии завершился центральный матч 21-го тура Премьер-лиги. В нем, на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" сошлись "Челси" и "Ливерпуль", которые ведут борьбу за вторую строчку в турнирной таблице.

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К этой встрече оба соперника подошли с кадровым потерями. "Ливерпуль" остался без главного тренера, поскольку Юрген Клопп заболел коронавирусом. "Челси" наложил дисциплинарные санкции на бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который попал в скандал, заявив, что хотел бы вернуться в миланский "Интер". Именно из итальянского клуба 28-летний форвард перешел в "Челси" летом, а "аристократы" заплатили за него 115 миллионов евро.

Матч начался для "Челси" с неприятностей: уже на 9-й минуте Садио Мане открыл счет. "Ливерпуль" выглядел достаточно уверено и атаковал ворота соперника. Это привело ко второму мячу, который на 26-й минуте забил Мохаммед Салах.

"Челси" пришел в себя к концу первого тайма. Сначала Матео Ковачич сократил отставание в счете до одного мяча, а затем, под самый занавес первого тайма, Кристиан Пулишич сравнял счет.

У команд было еще 45 минут игрового времени, чтобы изменить цифры на табло. Ближе всего к этому были футболисты "Ливерпуля", но с ударами Салаха и Мане справился вратарь "Челси" Эдгар Менди.

Таким образом, матч завершился со счетом 2:2 и позиции соперников в турнирной таблице не изменились: "Челси" занимает второе место и имеет в активе 43 очка, опережая "Ливерпуль" на один пункт. Но у команды Юргена Клоппа в запасе остается не сыгранный матч 19-го тура против одного из аутсайдеров чемпионата — "Лидса".

Чемпионат Англии. 21-й тур

"Челси" — "Ливерпуль" — 2:2 (2:2)

Голы: 0:1, Мане, 9; 0:2, Салах, 26; 1:2, Ковачич, 41; 2:2, Пулишич, 45.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес находится в шаге от отставки после поражения в матче 21-го тура АПЛ от "Брайтона".