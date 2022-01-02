Отставка на носу. Новый клуб Миколенко может остаться без тренера

"Эвертон" потерпел 8 поражений в последних 11 матчах. Будущее Рафаэля Бенитеса в клубе оказалось под угрозой.

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги новый клуб украинца Виталия Миколенко "Эвертон" потерпел поражение от "Брайтона" со счетом 2:3.

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Как сообщает британское издание The Sun, главный тренер ливерпульского клуба Рафаэль Бенитес после этого поражения оказался на грани отставки. Все дело в том, что "Эвертон" попал в черную полосу с октября: команда одержала только одну победу в 12 матчах, потерпев 8 поражений.

В свою очередь, "Брайтон" победил на "Гудисон Парк" с десятой попытки. Победу гостям принесли два гола Аллистера и один мяч Берна. В составе "Эвертона" дубль на свой счет записал 20-летний Энтони Гордон.

По итогам этого матча, "Эвертон" оказался на 15-м месте в турнирной таблице. В активе нового клуба Виталия Миколенко только 19 очков. Но Рафаэль Бенитес сохраняет шансы исправить положение: из-за вспышки коронавируса его команда не сыграла в двух матчах против аутсайдеров турнира: "Бернли" и "Ньюкасла". В случае двух побед и неудачах основных конкурентов, "ириски" могут вернуться в середину таблицы.

Рафаэль Бенитес работает с "Эвертоном" с 30 июня 2021 года. Его назначение вызвало возмущение у болельщиков другого клуба из этого же города — "Ливерпуля". Испанец работал с "красными" в течение шести лет: с 2004 по 2010 года. Под руководством Бенитеса "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в 2005 году и играл в финале сильнейшего турнира Европы спустя два года, но потерпел поражение от "Милана".

К слову, презентация Виталия Миколенко болельщикам "Эвертона" состоялась перед матчем с "Брайтоном". В самой игре украинский футболист участия не принимал.

[ + – ] Видео: "Эвертон" представил Миколенко

Напомним, 1 января "Эвертон" объявил о переходе защитника "Динамо" Киев Виталия Миколенко. Игрок подписал контракт на 4,5 года, а за его трансфер киевский клуб получит 17 миллионов фунтов стерлингов (20,23 млн евро). Ранее сообщалось о сумме компенсации за Миколенко в размере 23 миллиона евро.