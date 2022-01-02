Відставка на носі. Новий клуб Миколенка може залишитись без тренера

"Евертон" зазнав 8 поразок в останніх 11 матчах. Майбутнє Рафаеля Бенітеса у клубі опинилося під загрозою.

У матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги новий клуб українця Віталія Міколенка "Евертон" зазнав поразки від "Брайтона" з рахунком 2:3.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як повідомляє британське видання The Sun, головний тренер ліверпульського клубу Рафаель Бенітес після цієї поразки опинився на межі відставки. Справа в тому, що "Евертон" потрапив у чорну смугу з жовтня: команда здобула лише одну перемогу у 12 матчах, зазнавши 8 поразок.

У свою чергу, "Брайтон" переміг на "Гудісон Парк" із десятою спроби. Перемогу гостям принесли два голи Аллістера та один м'яч Берна. У складі "Евертона" дубль на свій рахунок записав 20-річний Ентоні Гордон.

За підсумками цього матчу "Евертон" опинився на 15-му місці в турнірній таблиці. В активі нового клубу Віталія Миколенка лише 19 очок. Але Рафаель Бенітес зберігає шанси виправити становище: через спалах коронавірусу його команда не зіграла у двох матчах проти аутсайдерів турніру: "Бернлі" та "Ньюкасла". У разі двох перемог та невдач основних конкурентів, "іриски" можуть повернутися в середину таблиці.

Рафаель Бенітес працює з "Евертоном" з 30 червня 2021 року. Його призначення викликало обурення у вболівальників іншого клубу із цього ж міста — "Ліверпуля". Іспанець працював із "червоними" протягом шести років: з 2004 по 2010 роки. Під керівництвом Бенітеса "Ліверпуль" виграв Лігу чемпіонів у 2005 році та грав у фіналі найсильнішого турніру Європи через два роки, але зазнав поразки від "Мілана".

До речі, презентація Віталія Миколенка вболівальникам "Евертона" відбулася перед матчем із "Брайтоном". У самій грі український футболіст участі не брав.

[ + – ] Відео: "Евертон" представив Миколенко

Нагадаємо, 1 січня "Евертон" оголосив про перехід захисника "Динамо" Київ Віталія Миколенка. Гравець підписав контракт на 4,5 роки, а за його трансфер київський клуб отримає 17 мільйонів фунтів стерлінгів (20,23 млн. євро). Раніше повідомлялося про суму компенсації за Миколенка у розмірі 23 мільйони євро.