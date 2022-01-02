Без Лукаку немає перемоги. "Челсі" та "Ліверпуль" не виявили сильнішого

Конкуренти у боротьбі за друге місце забили 4 м'ячі на двох ще у першому таймі.

В Англії завершився центральний матч 21 туру Прем'єр-ліги. У ньому на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж" зійшлися "Челсі" та "Ліверпуль", які ведуть боротьбу за другий рядок у турнірній таблиці.

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До цієї зустрічі обидва суперники підійшли з кадровими втратами. "Ліверпуль" залишився без головного тренера, оскільки Юрген Клопп захворів на коронавірус. "Челсі" наклав дисциплінарні санкції на бельгійського форварда Ромелу Лукаку, який потрапив у скандал, заявивши, що хотів би повернутися до міланського "Інтера". Саме з італійського клубу 28-річний форвард перейшов до "Челсі" влітку, а "аристократи" заплатили за нього 115 мільйонів євро.

Матч розпочався для "Челсі" з неприємностей: вже на 9-й хвилині Садіо Мане відкрив рахунок. "Ліверпуль" виглядав досить впевнено та атакував ворота суперника. Це призвело до другого м'яча, який на 26-й хвилині забив Мохаммед Салах.

"Челсі" опам'ятався до кінця першого тайму. Спочатку Матео Ковачич скоротив відставання в рахунку до одного м'яча, а потім, під саму завісу першого тайму, Крістіан Пулішич зрівняв рахунок.

Команди мали ще 45 хвилин ігрового часу, щоб змінити цифри на табло. Найближчим до цього були футболісти "Ліверпуля", але з ударами Салаха та Мане впорався воротар "Челсі" Едгар Менді.

Таким чином, матч завершився з рахунком 2:2 і позиції суперників у турнірній таблиці не змінилися: "Челсі" посідає друге місце та має в активі 43 очки, випереджаючи "Ліверпуль" на один пункт. Але у команди Юргена Клоппа в запасі залишається не зіграний матч 19 туру проти одного з аутсайдерів чемпіонату — "Лідса".

Чемпіонат Бразилії 21-й тур

"Челсі" — "Ліверпуль" — 2:2 (2:2)

Голи : 0:1, Мане, 9; 0:2, Салах, 26; 1:2, Ковачич, 41; 2:2, Пулішич, 45.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що головний тренер "Евертона" Рафаель Бенітес знаходиться за крок від відставки після поразки в матчі 21-го туру АПЛ від "Брайтона".