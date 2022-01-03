Потерял 1 млн евро. Райан Гиггз продал особняк под Манчестером (фото)

Бывшему футболисту "Манчестер Юнайтед", помимо продажи дома, предстоит пережить судебное заседание по делу об избиении бывшей девушки.

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заработал крупную сумму на продаже своего особняка в Уорсли, штат Манчестер. Об этом сообщает The Sun.

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48-летний бывший футболист не мог продать эту недвижимость в течение двух лет. В этом доме он жил со своей бывшей женой, с которой развелся в 2017 году из-за сексуального скандала.

Сумма сделки по продаже составила 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,2 млн евро). Гиггз оценивал дом в большую сумму, но после того, как его заставили снизить цену на 800 000 фунтов стерлингов (почти 1 миллион евро), был вынужден согласиться на новую стоимость.

Особняк включает в себя пять спальных комнат, а также бассейн, кинозал и бар. Дом находится на охраняемом огороженном участке.

[ + – ] Особняк, в котором жил Райан Гиггз Фото: The Sun

Сам же Райан Гиггз сейчас живет неподалеку от этого же особняка, в собственности за 1,7 миллиона фунтов стерлингов, которую он раньше делил с бывшей девушкой Кейт Гревилл.

Позже в этом месяце он предстанет перед судом по обвинению в нападении и нанесении тяжких травм 36-летней Кейт и ее младшей сестре Эмме. Гиггз отрицает обвинения, но вместе с тем, был вынужден временно покинуть пост главного тренера сборной Уэльса.

Райан Гиггз выступал за "Манчестер Юнайтед" всю свою профессиональную карьеру, с 1990 по 2014 год. В составе этого клуба валлийский футболист 13 раз выигрывал чемпионат Англии, 4 раза выигрывал Кубок страны и 9 раз — Суперкубок. Кроме того, Гиггз вместе с "Манчестер Юнайтед" дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА (1999; 2008). После завершения карьеры игрока, Райан Гиггз работал ассистентом главного тренера "Манчестер Юнайтед", а также исполняющим обязанности главного тренера команды. С 2018 года Гиггз возглавляет сборную Уэльса.

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