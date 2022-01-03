Втратив 1 млн. євро. Райан Гіггз продав особняк під Манчестером (фото)

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед", окрім продажу будинку, має пережити судове засідання у справі про побиття колишньої дівчини.

Екс-півзахисник "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз заробив велику суму на продажі свого будинку в Уорслі, штат Манчестер. Про це повідомляє The Sun.

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48-річний колишній футболіст не міг продати цю нерухомість упродовж двох років. У цьому будинку він жив зі своєю колишньою дружиною, з якою розлучився у 2017 році через сексуальний скандал.

Сума угоди з продажу становила 2,7 мільйона фунтів стерлінгів (3,2 млн. євро). Гіггз оцінював будинок у велику суму, але після того, як його змусили зменшити ціну на 800 000 фунтів стерлінгів (майже 1 мільйон євро), був змушений погодитися на нову вартість.

Маєток включає в себе п'ять спальних кімнат, а також басейн, кінозал і бар. Будинок знаходиться на обгородженій ділянці, що охороняється.

[ + – ] Особняк, в якому жив Райан Гіггз Фото: The Sun

Сам же Райан Гіггз зараз живе неподалік цього ж маєтку, у власності за 1,7 мільйона фунтів стерлінгів, яку він раніше ділив із колишньою дівчиною Кейт Гревілл.

Пізніше цього місяця він постане перед судом за звинуваченням у нападі та нанесенні тяжких травм 36-річній Кейт та її молодшій сестрі Еммі. Гіггз заперечує звинувачення, але водночас був змушений тимчасово залишити посаду головного тренера збірної Уельсу.

Райан Гіггз виступав за "Манчестер Юнайтед" усю свою професійну кар'єру з 1990 по 2014 рік. У складі цього клубу валлійський футболіст 13 разів вигравав чемпіонат Англії, 4 рази вигравав Кубок країни та 9 разів — Суперкубок. Крім того, Гіггз разом із "Манчестер Юнайтед" двічі перемагав у Лізі чемпіонів УЄФА (1999; 2008). Після завершення кар'єри гравця Райан Гіггз працював асистентом головного тренера "Манчестер Юнайтед", а також виконувачем обов'язків головного тренера команди. З 2018 року Гіггз очолює збірну Уельсу.

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