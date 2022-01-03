Без телефонов и в бункере. В СМИ попали кадры с тайной новогодней вечеринки Неймара (фото)

Бразильский форвард ПСЖ отпраздновал Новый год в компании из 500 человек.

Нападающий футбольного клуба ПСЖ Неймар устроил бурное празднование Нового года в Рио-Де-Жанейро, сообщает издание Mundo Deportivo.

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29-летний бразильский нападающий был вынужден постоянно оправдываться от обвинений в разгульном образе жизни, но на этот раз сам создал повод для обсуждения. Футболист устроил масштабную вечеринку в бункере. Сообщается, что мероприятие посетило около 500 человек.

В бункере, где бразильская звезда решил встречать 2022 год, есть все необходимое для такой вечеринки: он полностью оборудован самыми современными системами звука, визуальной и акустической защитой, а также имеет огромный танцпол, сцену, барную стойку и индивидуальные столики.

Марафон вечеринок начался три дня назад, а вчера днем ​​была проведена вечеринка у бассейна.

Позже, ночью, прибыли гости, одетые строго в белую одежду. В Бразилии это считается символом удачи и если встретить Новый год в белой одежде, он будет успешным.

Неймара всегда сопровождала его официальная девушка Бруна Бьянкарди, его окружали друзья и семья. Все они танцевали под ритм певицы Сары Беатрис и других специально нанятых музыкантов.

Отметим, что Неймар наложил строгий запрет на вход своих гостей в бункер без телефонов, фото и видеокамер, чтобы попытаться сохранить конфиденциальность вечеринки и избежать скандалов.

Однако, несмотря на принятые им меры, некоторые фотографии и видео просочились в сеть.

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На вечеринке Неймар передвигался на костылях, потому что продолжает восстановление после травмы. В конце прошлого года Неймар сначала получил травму бедра и не сыграл за сборную Бразилии в матче против Аргентины, а затем травмировался уже в матче 15-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена". Неймар вывернул голеностоп и выбыл на длительный срок.