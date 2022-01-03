Без телефонів та в бункері. У ЗМІ потрапили кадри із таємної новорічної вечірки Неймара (фото)

Бразильський форвард ПСЖ відсвяткував Новий рік у компанії із 500 осіб.

Нападник футбольного клубу ПСЖ Неймар влаштував бурхливе святкування Нового року у Ріо-Де-Жанейро, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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29-річний бразильський нападник змушений був постійно виправдовуватися від звинувачень у розгульному способі життя, але цього разу сам створив привід для обговорення. Футболіст влаштував масштабну вечірку у бункері. Повідомляється, що захід відвідало близько 500 людей.

У бункері, де бразильська зірка вирішив зустрічати 2022 рік, є все необхідне для такої вечірки: він повністю обладнаний найсучаснішими системами звуку, візуальним та акустичним захистом, а також має величезний танцпол, сцену, барну стійку та індивідуальні столики.

Марафон вечірок розпочався три дні тому, а вчора вдень була проведена вечірка біля басейну.

Пізніше, вночі, прибули гості, одягнені в білий одяг. У Бразилії це вважається символом удачі і, якщо зустріти Новий рік у білому одязі, він буде успішним.

Неймара завжди супроводжувала його офіційна дівчина Бруна Б'янкарді, його оточували друзі та родина. Усі вони танцювали під ритм співачки Сари Беатріс та інших спеціально найнятих музикантів.

Зазначимо, що Неймар наклав сувору заборону на вхід своїх гостей у бункер без телефонів, фото та відеокамер, щоб спробувати зберегти конфіденційність вечірки та уникнути скандалів.

Однак, незважаючи на вжиті ним заходи, деякі фотографії та відео проникли в мережу.

[ + – ] Феєрверк на вечірці Неймара Фото: The Sun

[ + – ] На вечірці Неймара виступали дорогі артисти Фото: The Sun

[ + – ] Неймар заборонив усім знімати фото та відео, але публікував "сторіс" сам Фото: The Sun

На вечірці Неймар пересувався на милицях, бо продовжує відновлення після травми. Наприкінці минулого року Неймар спочатку отримав травму стегна і не зіграв за збірну Бразилії у матчі проти Аргентини, а потім травмувався вже у матчі 15 туру чемпіонату Франції проти "Сент-Етьєна". Неймар вивернув гомілковостоп і вибув на тривалий термін.