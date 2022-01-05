Руководитель "Баварии" предложил изолировать невакцинированных людей

Ули Хенесс намерен жестко бороться с антивакцинаторами не только в своем клубе.

Почетный президент немецкого футбольного клуба "Бавария" Ули Хенесс заявил о желании систематически изолировать людей, которые не собираются вакцинироваться от коронавируса, сообщает издание Sport Bild.

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70-летний функционер считает, что люди, которые не планируют делать прививку, "поступают опрометчиво". Вместе с тем, Хенесс продолжает дискуссии с футболистами "Баварии", которые отказываются вакцинироваться. В частности, одним из самых известных антивакцинаторов является полузащитник Йозуа Киммих.

"Мне было сложно общаться с Киммихом, потому что на него оказывали влияние со стороны. Но после заражения и перенесенной болезни он переосмыслил ситуацию", — рассказал Хенесс.

В похожие дискуссии руководитель клуба вступал и с другими футболистами — Эриком Шупо-Мотеном и Джамалом Мусиалой.

Функционер также раскритиковал немецкое правительство за организацию вакцинации и недостаточное количество защитных масок в продаже.

"Если бы у меня была возможность купить маски и вакцины для Германии, я бы полетел в Китай ближайшим же рейсом и провел бы все необходимые переговоры", — заявил Хенесс.

Согласно информации издания, Ули Хенесс недавно прервал карточную игру, когда узнал, что один из игроков за столом оказался невакцинирован.

Ранее Фокус рассказывал, что руководство "Баварии" приняло решение не платить зарплату футболистам, которые пребывают на карантине и не вакцинировались. Самым пострадавшим от этого решения оказался Йозуа Киммих, который дважды переболел коронавирусом. Из-за этого футболист потерял примерно 768 тысяч евро.