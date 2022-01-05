Керівник "Баварії" запропонував ізолювати невакцинованих людей

Улі Генесс має намір жорстко боротися з антивакцинаторами не лише в своєму клубі.

Почесний президент німецького футбольного клубу "Баварія" Улі Генесс заявив про бажання систематично ізолювати людей, які не мають наміру вакцинуватися від коронавірусу, повідомляє видання Sport Bild.

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70-річний функціонер вважає, що люди, які не планують робити щеплення, "вчиняють необачно". Водночас, Генесс продовжує дискусії з футболістами "Баварії", які відмовляються вакцинуватися. Зокрема, одним із найвідоміших антивакцинаторів є півзахисник Йозуа Кімміх.

"Мені було складно спілкуватися з Кімміхом, тому що на нього впливали з боку. Але після зараження та перенесеної хвороби він переосмислив ситуацію", — розповів Генесс.

У схожі дискусії керівник клубу вступав і з іншими футболістами — Еріком Шупо-Мотеном і Джамалом Мусіалою.

Функціонер також розкритикував німецький уряд за організацію вакцинації та недостатню кількість захисних масок у продажу.

"Якби в мене була можливість купити маски та вакцини для Німеччини, я б полетів у Китай найближчим рейсом і провів би всі необхідні переговори", — заявив Генесс.

Згідно з інформацією видання, Улі Генесс нещодавно перервав карткову гру, коли дізнався, що один із гравців за столом виявився невакцинованим.

Раніше Фокус розповідав, що керівництво "Баварії" ухвалило рішення не платити зарплату футболістам, які перебувають на карантині та не вакцинувалися. Найбільш постраждалим від цього рішення виявився Йозуа Кімміх, який двічі перехворів на коронавірус. Через це футболіст втратив приблизно 768 тисяч євро.