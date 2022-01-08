Украина завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону
Артем Тищенко и Дарья Блашко поднялись на третью строчку по результатам эстафеты.
В рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, состоялась смешанная гонка-эстафета. По итогам гонки Артем Тищенко и Дарья Блашко, представляющие Украину, пришли к финишу третьими. Об этом сообщает New Sport.
Дистанцию украинские биатлонисты преодолели за 42 минуты 40,7 секунды, при этом было допущено 12 промахов.
На первом этапе Тищенко пришлось воспользоваться четырьмя дополнительными патронами. В свою очередь, Дарья Блашко прошла свою часть дистанции практически без заминок, что позволило украинской команде занять третье место. Украинцы не упустили занятую позицию до самого финиша, и, таким образом, в копилке сборной страны оказалась первая медаль в нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону.
Золото выиграли российские биатлонисты, серебро — у австрийцев. Четвертое и пятое место у Беларуси и Швеции соответственно.
Итог гонки:
- Россия (1+12) — 41:37,1
- Австрия (1+13) +41,5
- Украина (0+12) +1:03,6
Сингл-микст — одиночная смешанная эстафета, до 2016 года ее назвали супермикстом. Это командное соревнование в биатлоне проводится с 2015 года. В команде — два спортсмена: мужчина и женщина. Они передают друг другу эстафету и проходят в общем итоге восьми огневых рубежей.
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