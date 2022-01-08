Украина завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону

Артем Тищенко и Дарья Блашко поднялись на третью строчку по результатам эстафеты.

В рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, состоялась смешанная гонка-эстафета. По итогам гонки Артем Тищенко и Дарья Блашко, представляющие Украину, пришли к финишу третьими. Об этом сообщает New Sport.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Дистанцию украинские биатлонисты преодолели за 42 минуты 40,7 секунды, при этом было допущено 12 промахов.

На первом этапе Тищенко пришлось воспользоваться четырьмя дополнительными патронами. В свою очередь, Дарья Блашко прошла свою часть дистанции практически без заминок, что позволило украинской команде занять третье место. Украинцы не упустили занятую позицию до самого финиша, и, таким образом, в копилке сборной страны оказалась первая медаль в нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону.

Золото выиграли российские биатлонисты, серебро — у австрийцев. Четвертое и пятое место у Беларуси и Швеции соответственно.

Итог гонки:

Россия (1+12) — 41:37,1 Австрия (1+13) +41,5 Украина (0+12) +1:03,6

Сингл-микст — одиночная смешанная эстафета, до 2016 года ее назвали супермикстом. Это командное соревнование в биатлоне проводится с 2015 года. В команде — два спортсмена: мужчина и женщина. Они передают друг другу эстафету и проходят в общем итоге восьми огневых рубежей.

Ранее Фокус сообщал, что гадалка, которая делает прогнозы с помощью спаржи, определила победителя Чемпионата мира по футболу-2022. Согласно такому прогнозу, Кубок мира по завоюет сборная Хорватии. Также гадалка предрекла, что "Манчестер Сити" не станет победителем АПЛ в текущем сезоне, и что им стоит остерегаться своих земляков из "Ман Юнайтед", хотя у "Сити" 20-очковый отрыв от "красных дьяволов".