Гадалка на спарже предсказала победителя Чемпионата мира по футболу-2022 и дала прогноз на год

Джемайма Пакингтон говорит, что ее предсказания на 2022-й уже назвали противоречивыми, но сама она уверена в том, что говорит. Точность прогнозов, по словам гадалки, составляет 75-90%.

65-летняя британская гадалка Джемайма Пакингтон, которая называет себя Mystic Veg и предсказывает будущее с помощью спаржи, дала свой прогноз на Чемпионат мира по футболу-2022, который пройдет в Катаре, пишет Metro.

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Согласно предсказаниям гадалки, победителем ЧМ по футболу в марте 2022 года станет Хорватия, "но конкуренция по-прежнему будет вызывать разногласия".

Кроме этого, Джемайма утверждает, что "Манчестер Сити" не завоюет титул чемпиона Премьер-лиги, и что им надо остерегаться своих соперников, "Манчестер Юнайтед", которые в настоящее время отстают более чем на 20 очков и занимают седьмое место.

Кто такая Джемайма Пакингтон

Джемайма – уроженка Бата, города в юго-западной части Англии. Первые предсказания она начала делать в восьмилетнем возрасте, а свои способности, как утверждает, унаследовала от тети, которая раньше гадала на чайных листьях. В отличие от родственницы, Пакингтон выбрала в качестве средства гадания несколько иной продукт. Прежде, чем делать прогнозы, британка берет вустерширскую спаржу, выращенную в долине Ившем, главном поставщике овощей в Великобритании, подбрасывает ее вверх, а затем "считывает" узоры, которые стебли образуют после приземления.

"Моя техника не изменилась, и я все еще бросаю палочки спаржи и интерпретирую их узоры. Я мгновенно вижу закономерности. Возможно, потому, что у меня были годы практики. Обычно мои прогнозы точны на 75–90%. Я просматриваю свои прогнозы каждый год и думаю: "Ага, это случилось, да, это произошло. Иногда я получаю что-то немного неточное, однако недалекое от истины", – говорит Джемайма.

[ + – ] Джемайма стала гадать с восьми лет Фото: Jemima Packington/Facebook

Какие предсказания Джемаймы сбылись

На протяжении многих лет британка предсказывала Брексит, который все же стал реальностью. За четыре года до того, как Борис Джонсон стал премьер-министром, она видела его на этом посту. Но тогда, признавалась гадалка, над ней смеялись и не верили.

Джемайма предугадала исход принца Гарри и Меган Маркл с постов старших членов королевской семьи.

Среди других сбывшихся прогнозов – скромное празднование Рождества, что стало реальностью из-за Омикрона, существенное пополнение королевской семьи и тяжелая утрата (рождение четырех внуков Елизаветы II смерть принца Филиппа). В 2019 году она правильно предсказала успех Англии в крикете, возвращение на экраны популярного реалити-сериала "Большой брат" и "Оскар" мюзиклу "Звезда родилась".

До этого Джемайма напророчила победу Энди Мюррея на Уимблдоне, кризис евро и кредитный кризис.

Что ждет мир в 2022 году по версии Джемаймы Пакингтон

По словам гадалки, ей понадобилось 24 часа и два сеанса, чтобы настроиться и сделать предсказания. Услышав, что сулит новый год, друзья сказали ей, что прогнозы на 2022-й являются одними из самых противоречивых.

"Но я придерживаюсь только того, о чем мне говорит спаржа", – подчеркнула она.

Джемайма считает, что в этом году Джонсон останется на Даунинг-стрит, пережив лидера лейбористов сэра Кейра Стармера, и предсказала королевской семье новые страдания, включая "скандалы и не только".

"Некоторые чувства сильнее других, как в случае с Кейром Стармером. Когда я бросила ту спаржу, она сломалась, и я подумала, что этот человек сломается в этом году. У меня также есть сильное предчувствие по поводу дальнейших королевских беспорядков. Спаржа сформировала мотив короны, и именно поэтому я знаю, что что-то произойдет с королевской семьей", – пояснила гадалка.

Она утверждает, что коронавирус никуда не денется, но люди приспособятся к нему, а работа из дома станет нормой.

Джемайма прогнозирует неожиданную смерть легенд шоу-бизнеса, не называя имен, но утверждая, что новости об этом шокируют общественность.

[ + – ] Многие называют прогнозы британки противоречивыми, но сама она твердо верит в то, что ей говорит спаржа Фото: Jemima Packington/Facebook

Мир вернется к тем временам, когда зарубежные путешествия были экзотической роскошью.

"Это больше не будет обычным явлением, и цены на поездки будут отражать это", – подчеркивает Джемайма.

На международной арене будет сохраняться напряжение, но конфликтов удастся избежать. Никуда не денется и проблема глобального изменения климата. Вторичная переработка, осознанное потребление и бартер станут новой модой, из-за чего будет меньше отходов.

Что касается индустрии кино, то в этот раз "Оскар" Джемайма пророчит фильму "Сила собаки", а Бенедикт Камбербэтч будет номинирован на лучшую мужскую роль.

Напомним, что предсказывал на 2022 год Нострадамус.